Astrotarocchi 26 maggio 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 26 Maggio 2024 di Cristina Olmi 🌹

Ariete alcune questioni stanno trovando soluzione in questi giorni, altre avete dovuto scalare montagne a mani nude, ma ora siete pronte per la fortuna e i successi che meritate, a breve ottime notizie riguardanti soldi che sono in arrivo, la giornata e’ tranquilla

Toro cambiare la direzione ai pensieri si puo’ e sopra tutto ogni tanto quando accade, e’ perche’ qualcosa di nuovo e’ in campo, e nel caso vostro sembra che cambiate direzione nella maniera giusta, quindi ben vengano inversioni di rotta, e che risolvono alcune questioni, la giornata e’ buona

Gemelli all’improvviso si scoprira’ qualcosa che non sapevate, e finalmente dopo aver fatto luce sulla questione, alcune situazioni trovano una spiegazione logica, arriva la fortuna ed entrate di soldi extra, la giornata e’ buona

Cancro siete nel bel mezzo di un nuvolone ma avete gia’ individuato il modo di uscirne fuori, arrivano notizie fortunate per voi da parte di una persona, forse per una questione di burocrazia ( nei prossimi giorni ) che si risolve, la giornata e’ buona

Leone la giornata scorre tranquilla, approfittate per sistemare le cose rimaste un po’ indietro e per riposare la mente stanca, arriva una settimana intensa d’impegni e di novita’ che dovrete gestire bene, arriva anche la fortuna a dare la mano e a rendere meno complicato qualcosa che iniziate ora, quindi riposate

Vergine la giornata vostra e’ sempre molto impegnativa, il consiglio e’ quello di passare da letto a divano e di rilassarsi, o almeno provateci, fra le altre cose qualcuno torna indietro per scusarsi di qualcosa, e anche questo non guasta, la giornata scorre tranquilla

Bilancia si affronta una giornata tranquilla e si riflette su questioni importanti che dovranno essere messe in ordine, si pensa a quello che vorreste avere e come fare per averlo, insomma la testa e’ un bel frullatore d’idee da riordinare, e una in particolare e’ davvero interessante da seguire, possibili sviluppi ci saranno piu’ avanti

Scorpione qualcosa che ha a che fare con la casa e la burocrazia, una richiesta che potreste aver fatto prossimamente verra’ accettata, e comunque la giornata prevede qualche risata con amici la giornata e’ tranquilla

Sagittario la chiave per arrivare al cuore di qualcuno l’avete voi, ma dovrete trovare l’argomento giusto per riuscire ad aprire questo libro giusto, un argomento interessante e’ qualcosa che riguarda il suo passato, le sue origini, e la sua storia, se si apre con questo, tutto il resto, in senso positivo sara’ in discesa, la giornata e’ buona

Capricorno ottime notizie arrivano da persone amiche, si parla in maniera chiara e leale di qualcosa che si e’ detto e che inavvertitamente ha ferito, si chiarira’ e si sistema, la giornata e’ tranquilla

Acquario giornata soddisfacente sotto vari aspetti, lavoro soldi ( anche nei prossimi giorni ) e sopra tutto offre una bella chance ai single, arrivano nuovi incontri, anche molto passionali, insomma pronti a viversi l’avventura, la giornata e’ buona

Pesci qualche piccola contrarieta’ potrebbe anche esserci ma si risolve nell’immediato, nessuna nuvola puo’ turbare il momento magico che vivete, o almeno non lo permetterete, la giornata e’ molto positiva per voi



Buona giornata



🌹 Per consulenze potete contattarmi su whatsApp al 347 57 49 499 o su messanger 🌹