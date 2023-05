🌻🌻🌻 Astrotarocchi 🌻🌻🌻🌻🌻26 Maggio 2023 di Cristina Olmi 🌻🌻



🌻Ariete Su ogni inizio c’e’ un progetto da portare avanti ed e’ questo un po’ i prossimi giorni che farete, progetterete e farete passi in avanti, ci sono anche dei piccoli colpi di fortuna che non guastano ma

🌻Toro ci sono comunicazioni in arrivo e notizie che riguardano qualcuno che si sposta, che cambia idee o direzione ma nulla che possa creare problemi anzi ne sarete felici per la persona in questione

🌻Gemelli ci sono anche per voi notizie e si scegliera’ di seguire una strada che porta alla chiarezza e alla risoluzione di qualcosa che comunque e’ stato pesante

🌻Cancro avete a cuore qualcuno che probabilmente v’invitera’ ed eventuali difficolta’ verranno comunque superate nel tempo quindi una buona situazione

🌻Leone arrivano molti corteggiatori e un periodo di leggerezza che vi necessita avete comunque sempre in testa un ritorno che ci sara’ quindi per ora godete del momento

🌻Vergine un sentiero che si sta per aprire portera’ a voi fortuna e successo, soprattutto nelle piccole cose che poi saranno grandi in futuro, state lavorando molto bene bravi!

🌻Bilancia finita una questione vi trovate finalmente a pensare alla vostra serenita’ che e’ stata messa a dura prova, ora si aprono molte porte, dovete solo prendere la chiave giusta e aprire, raccogliere le cose buone che trovate e andare avanti

🌻Scorpione la vostra intuizione vi suggerisce di portare avanti un certo percorso, dategli retta e vedrete la luce a brevissimo, non cambiate strada proprio ora

🌻Sagittario non tutte le difficolta’ sono sbagliate a volte ci evitano errori piu’ grandi, fate tutto quello che potete con quello che avete e il risultato l’otterrete comunque

🌻Capricorno siete in posizione di difesa verso qualcosa o qualcuno, ma e’ garantito che qualunque cosa dovrete affrontare la supererete molto bene

🌻Acquario qualcuno vi dimostra il bene che vi vuole, prendetelo come un dono, non e’ sempre facile trovare chi vi vuole bene per cosi come si e’, quindi accettate il regalo e andate avanti

🌻Pesci vi difendete molto bene da gli attacchi della vita, ne verrete fuori a testa alta, gli sconfitti sono altri, quindi continuate a fare tutto quello che potete realizzerete le vostre mete



🌻Buona giornata 🌻