Astrotarocchi: 26 luglio 2022

💐Ariete ormai e’ tutto chiaro compreso chi e’ con voi e chi no, sui secondi sapete anche dove tenerli: nel dimenticatoio, non servono ai vostri progetti e sopratutto non vi sono amici 💐Toro gli ostacoli cominciano ad essere mal tollerati ci possono essere battibecchi, lo sapete e potrete evitarli, riuscirete comunque a superare questa giornata un po’ pesante 💐Gemelli Notizie riguardanti il lavoro, o divertimenti che risolleveranno sicuramente l’umore e in ogni caso se un problema c’e’ si risolvera’ sicuramente 💐Cancro o siete in partenza per qualche luogo di vacanza o rientrate da una vacanza, sta di fatto che vi aspettano momenti di leggerezza e di serenita’, piu’ in generale miglioramenti in tutto 💐Leone per voi e’ tornato a splendere il sole e potrebbero rinsaldarsi vecchie amicizie, arriveranno comunicazioni a tal proposito 💐Vergine ciclicamente ci sono battibecchi che come sempre vi consiglio d’evitare, si rischia che nuove idee, vengano fermate per non essere piu’ riprese, sarebbe un errore, cercate di pazientare 💐Bilancia con la chiarezza potrete risolvere molte questioni, non intestarditevi con le stesse cose, spaziate un po’ con le idee e sicuramente una buona idea vi verra’ per risolvere una faccenda 💐Scorpione siete immersi dentro di voi e state studiando meglio voi stessi, ma ogni tanto la testa fuori per un po’ d’aria mettetela e pensate un po’ a rilassarvi, e’ ora 💐Sagittario Aspettate notizie di un possibile ritorno, per ora sono ferme ma arriveranno quando meno ve l’aspettate tenetevi pronte che dovrete risolvere questa faccenda 💐Capricorno in gran segreto vi avvicinate verso qualcuno a cui siete molto legati, se sperate nel colpo di fortuna fate prima a parlarci direttamente, comunque una questione si risolve 💐Acquario questioni economiche, nel caso ci fossero problemi si stanno avviando verso una risoluzione, oppure siete in procinto d’andare in vacanza in crociera? Nel caso e’ si andra’ bene 💐Pesci sembrano arrivare anche per voi bei momenti di gratificazioni e di conquiste la chiave per ora e’ ferma, ma si sblocchera’ nei prossimi tempi. 💐Vi auguro una buona giornata 💐 Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

