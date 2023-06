🟪🟧🟨 Astrotarocchi 🟩🟦🟪🟥🟧 26 giugno 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟪Ariete e’ possibile, nei prossimi giorni un accordo un patto, un contratto con qualcuno per questioni economiche, potrebbe anche essere un prestito, e’ comunque la soluzione a qualcosa che vi ha creato problemi, si risolve a breve

🟧Toro si sono fatte azioni determinanti e costruttive, qualcosa di vecchio cambia e dovra’ essere lasciato, si viaggera’ verso nuove mete e nuove situazioni, non sara’ un viaggio ” comodo ” ma ci sara’ qualcuno disposto ad aiutarvi, qualcosa che si chiude apre la strada a qualcosa di migliore e questo non dovremmo dimenticarlo mai

🟨Gemelli nonostante tutto l’ottimismo non vi manca e quando ci sara’ l’occasione di fare delle scelte con l’ottimismo e un po’ d’astuzia farete quelle giuste, troverete stabilita’ e serenita’, proprio giusto quello che serve a voi

🟪Cancro c’e’ un progetto o avrete l’idea per un grande progetto servira’ ancora fare chiarezza e sopratutto fargli molta pubblicita’ prima che abbia successo, sicuramente lo avra’, occorre solo pazienza e tempo e la riuscita e’ certa

🟧Leone c’e’ qualcuno che vi pensa con molta nostalgia e ha un bel sentimento per voi, dovrete solo aspettare che abbia il coraggio di farsi avanti e questo ” mistero ” verra’ svelato a voi poi la scelta

🟨Vergine c’e’ per voi pronta una circostanza molto favorevole riguardante il lavoro o questioni economiche e sopratutto si sblocca un settore importante, i soldi, che questo ultimo periodo un po’ vi hanno dato da faticare quindi non perdete il treno

🟪Bilancia qualunque cosa, in questa giornata sembra complicata in realta’ non lo e’ solo pesante per via della stanchezza che non riuscite a recuperare, in ogni caso le complicazioni saranno facilmente superabili

🟧Scorpione la saggezza e’ vostra alleata, usatela a fine di riuscire a risolvere qualcosa che proprio non sopportate piu’, non sempre tutto ha tempo per essere messo a posto, questa faccenda va risolta subito

🟨Sagittario la chiave per mettere a posto qualcosa e’ confusa fra centinaia di altre cose, c’e’ necessita’ di ripulire un po’ la testa, fare ordine e vedrete che come per incanto questa chiave la troverete e risolverete quello che vi da’ preoccupazione in un attimo

🟪Capricorno qualcosa andra’ chiarito con un’istituzione e arriveranno successivamente a breve buone notizie, la questione per voi si risolvera’ e a vostro vantaggio, per ora chiarite piu’ che sia possibile per facilitare al meglio la riuscita di questa faccenda

🟧Acquario per voi qualche cambiamento d’idea sara’ possibile e dovrete averlo, servira’ per mettere a punto un nuovo progetto che decollera’ piu’ avanti, vanno riviste alcune cose

🟨Pesci e’ il momento buono per riordinare vecchie faccende che ancora non si sistemano, nei limiti di quello che compete a voi, fatelo, trascinare cose o situazioni inutili non ha molto senso



🟥🟧Buona giornata 🟥🟧