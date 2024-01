Astrotarocchi 26 Gennaio 2024 di Cristina Olmi



Ariete arrivano notizie da parte di qualcuno per iniziare qualcosa che da tempo pensate di fare, e pare sara’ la volta buona, la giornata scorre tranquilla

Toro ci sono accordi in arrivo potrebbero riguardare dalla cosa piu’ banale alla cosa piu’ seria, la cosa importante e’ che non ci saranno dubbi, e si prospettano anche positivi per voi la giornata e’ buona

Gemelli una nuova iniziativa sara’ fortunata, ma al momento avete un po’ di confusione, poi si delineera’ una strada e la dovrete percorrere e’ quella giusta per voi

Cancro una situazione che sembrava precaria piano piano si sta trasformando in stabile, arrivano ottime notizie in tal senso e finalmente una questione importante e’ risolta, la giornata e’ ottima

Leone la giornata parte con un po’ di confusione, ma la nebbia nell’arco della giornata si dirada e finalmente iniziate a far girare del verso giusto le cose, riuscendo anche a portarle a termine

Vergine la giornata si presenta con alti e bassi e piccoli fastidi che vanno e vengono fino a che non date uno stop e risolvete le noie nell’arco di breve tempo e la giornata prende un’altra piega, migliore decisamente

Bilancia arrivano notizie o una persona che porta una soluzione credo di tipo lavorativo, e si ritorna alla stabilita’ e alla tranquillita’ che ultimamente e’ stata un po’ messa alla prova. La giornata e’ buona

Scorpione le idee da attuare sono tante capire qual’e’ la migliore non e’ cosi semplice, ma se scegliere con il cuore, sicuramente farete la scelta giusta, la giornata scorre liscia

Sagittario anche per voi notizie molto positive, una bella dose di energia e fortuna non guasta mai per voi la giornata e’ piena d’iniziative e colpi di fortuna, inutile dire che e’una buona giornata

Capricorno qualcuno vi fornisce la chiave, probabile qualcuno molto affezionato a voi, per scoprire qualcosa che non sapete, questo vi fara’ cambiare idea su qualcosa, e comunque la giornata e’ un po’ movimentata

Acquario uscite da una tempesta e finalmente potete tirare un sospiro di sollievo, per qualche giorno potete stare tranquilli e in pace, arrivano dei riconoscimenti inaspettati

Pesci ci sono giornate che qualcosa si vorrebbe dimenticare per sempre e altre degne di essere vissute bene, tutto dipende dalle scelte precedenti fatte, e comunque la giornata e’ tranquilla e scorre senza intoppi



Buona giornata