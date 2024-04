Astrotarocchi 26 aprile 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ 🌹

26 Aprile 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete ci sono delle idee che avete che avranno buona probabilita’ di un ottima riuscita e sono accompagnate dalla fortuna, quindi avranno anche il giusto riconoscimento, mettetele in campo

Toro utilizzerete l’ingegno a vostro vantaggio, si presenta un occasione che potrete sfruttare, sia a vantaggio vostro che di chi ve lo propone, rifletteteci, attenzione a non firmare nulla se non e’ chiaro, arrivano delle buone notizie

Gemelli l’illusione che qualcuno ha di tenervi ferme, e’ appunto un illusione, voi spiccherete comunque sempre il volo verso altre direzioni sicuramente arrivano ottime possibilita’ in vari settori, e mentre gli altri hanno le convinzioni, voi farete i fatti

Cancro fare pensieri positivi verso qualcuno o qualche situazione fa bene e a voi e alla persona o situazione a cui pensate, quando sentite l’umore andare giu’, pensate positivo, non fa miracoli, nessuno li fa, ma aiuta molto e quindi dateci sotto

Leone la giornata e’ tranquilla, ci si puo’ dedicare a gli hobby o anche solo al riposo assoluto, ci potrebbe essere in caso di spostamenti, qualche piccolo ritardo ma in generale la giornata e’ positiva

Vergine a volte impuntarsi non produce l’effetto che vogliamo, meglio osservare e fare al limite le cose a modo nostro, piuttosto che prendere puntigli che portano solo a noiosi battibecchi, se non vi piace qualcosa fatelo direttamente voi e magari chi osserva, apprende come fare, semplice e pratico senza discussioni

Bilancia se nuovi inizi non sono stati possibili nei periodi recentemente passati questo e’ il momento di iniziare a buttare le basi, sono progetti che vanno messi a punto e iniziati, non e’ un ostacolo che puo’ impedirvi di procedere, e se e’ nel vostro destino nessuno lo puo’ fermare, quindi diamoci da fare, le soddisfazioni arriveranno

Scorpione qualcosa che recentemente avete perso, a breve lo ritroverete e tutto lo stress che vi e’ stato procurato verra’ presto dimenticato e non solo capirete che non e’ stato cosi dannoso come sembra aver subito questa perdita, ma anzi vi avra’ comunque arricchito l’anima, la giornata e’ buona

Sagittario la chiave per risolvere qualche questione e’ a volte vicina ma non esattamente dove la cercate, provate a spostare l’attenzione verso un altra direzione e cercate bene, perche’ la troverere, dovrete un po’ scavare, ma c’e’ e quando la troverete utilizzatela al meglio che potete

Capricorno la vita e’ un po’ un caccia al tesoro si parte da un fastidio ma nel percorso si trovano vari ” aiuti ” e fra quello che trovate e quello che fate voi, sicuramente c’e’ la soluzione alle vostre domande, la giornata comunque scorre bene

Acquario arrivano notizie e messaggi di vostro interesse, che potrebbero essere anche per questioni di lavoro, siete tornate dinamiche e attive, arrivano buone opportunita’ da verificare anche nel settore economico, la giornata e’ buona

Pesci tanta confusione sembra passata, ci sono alcune porte che si stanno per aprire, e quindi tante nuove possibilita’ in qualunque settore e la tanto agoniata ripresa, la giornata e’ buona



Buona giornata a tutti



