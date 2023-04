Astrotarocchi 26 aprile 2023

🔮🔮🔮 Astrotarocchi 🔮🔮🔮

đź”®26 Aprile 2023 di Cristina Olmi đź”®



đź”®Ariete obiettivi da raggiungere ne avete, lasciate indietro chi vi rallenta, e le cose che non ritenete giuste per voi, e’ l’unica condizione per raggiungerli

đź”®Toro per voi giornata piena di buona volonta’ energia, e molta molta fortuna che non si presenta con una vincita, ma anche con una mano giusta al posto giusto, quindi occhi aperti

đź”®Gemelli arrivano notizie importanti per voi, probabile qualche ritorno e qualche chiarimento che comunque non guasta mai

đź”®Cancro ci sono cose che solo la vita puo’ aggiustare, e in questo periodo diverse se ne aggiusteranno da se’, tanto meglio meno problemi

đź”®Leone qualcosa si e’ concluso e vi riavviate verso la fine di un periodo molto noioso e pesante ma che si doveva fare, ora si respira finalmente

đź”®Vergine ancora della confusione persiste e voi volete delle cose che al momento non sono possibili, arriveranno state tranquille,

đź”®Bilancia state accuratamente pianificando e, state valutando i pro e i contro ma e’ anche ora di muovere voi e le energie, chi ha tempo non aspetti tempo

đź”®Scorpione il pensiero e’ per il lavoro e come sbloccare alcune situazioni , riuscirete sia a sbloccarle che a portarle a compimento

đź”®Sagittario ossibili entrate di soldi, o cambi di direzione, ci sara’ occasione di allegria e voglia di giocosita’ approfittate per un momento di svago

đź”®Capricorno verrete omaggiati da una persona che fa passi concreti vi sentirete veramente gratificati, per voi, c’e’ un ammiratore nascosto pronto a tirare fuori tutto il suo repertorio, sara’ un momento di grande serenita’

đź”®Acquario c’e’ un cambio di direzione che pensate di fare, lo state valutando molto seriamente, e sopratutto state decidendo quali delle strade e’ preferibile prendere, ci sono le buone stelle che vi aiutano

đź”®Pesci siete in confusione, all’improvviso ci sara’ la chiarezza che tanto volete, e si aprira’ per voi, per un colpo di fortuna del destino, una bella possibilita’ di cambiare direzione molto importante per la vostra vita approfittate



Buona giornata ❤