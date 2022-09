Astrotarocchi: 25 settembre 2022

-Ariete una persona vi dara’ una bella notizia, questa persona e’ qualcuno a cui voi tenete molto, ci sara’, nei prossimi giorni tanta contentezza. Novita’ e riprese di situazioni sono possibili entro breve tempo ( max 1 mese )

-Toro per voi una super dose di energia da usare al meglio che potete quindi sistemando cose in sospeso, e attenzione non si escludono colpi di fortuna che non necessariamente indicano soldi, ma aiuti che non sapete nemmeno come sia possibile che siano accaduti, insomma occhi aperti

-Gemelli c’e’ il successo nel campo sentimentale ma attenzione il lui o lei in questione non sono per sempre affidabili, anzi tutt’altro tendono a scappare via con il ” bottino ” quindi non metteteci il cuore

-Cancro ci sono battaglie che non si possono evitare, o il superamento di ostacoli, prendetele come sfide non come ostacoli e motivo per lamentarsi, quando li supererete sarete molto piu’ forti rispetto ad ora, quindi prepariamoci a superare la sfida

-Leone delle ottime energie vi stanno accompagnando direi di sfruttare l’energia dell’universo e risolvere quello che dovete, avete un aiuto in piu’ che sembra quasi ” magico ” quindi seguite l’onda e tutto con calma si risolvera’

-Vergine c’e’ necessita’ di fare qualcosa con una certa velocita’ e con grande volonta’, decisione e determinazione, e’ una situazione che va messa a posto prima possibile, nulla di grave ma che va fatto

-Bilancia dovete fare attenzione qualcuno cerca di disturbare in qualche modo i vostri progetti, non ascoltate nessuno e proseguite per la vostra strada

-Scorpione potete fidarvi di qualcuno che vi sostiene e vi aiuta a far si che vi vengano riconosciute delle ragioni e sopratutto con chi vi da’ torto

-Sagittario cambi di direzioni, viaggi, ritorni, bolle molto nel calderone dovrete fare delle scelte e tagliare le cose che non vanno vi stanno rallentando troppo

-Capricorno pianificate meglio quello che fate si rischia di sbagliare e sopratutto di mettersi in cattiva luce

-Acquario ci sono entrate di soldi e valutazioni che vi portano ad approfondire cose non chiare ci sara’ chiarezza a breve

-Pesci oggi tagliate le gambe alle incertezze e ai dubbi iniziate a procedere a passo spedito

Vi auguro una buona giornata

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

