ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 25 Novembre 2026
Ariete Si apre una fase in cui senti il bisogno di muoverti con istinto e chiarezza, lasciando da parte le esitazioni e scegliendo la strada che ti rispecchia di più, o quella che sentite piu’ vicina a voi
Toro Arrivano scambi vivi, parole che mettono in moto idee e piccoli spostamenti di energia che ravvivano la tua quotidianità. Un po’ di brio non guasta
Gemelli È un momento di grande luce e vitalità, in cui puoi farti notare con naturalezza e dare slancio a ciò che ti sta più a cuore, non aspettate il momento buono, e’ ora quello buono
Cancro Puoi contare su una presenza leale, un appoggio sincero o un legame su cui fare affidamento per sentirti più al sicuro, ma anche per confrontarti nel caso avessi qualche dubbio
Leone C’è una spinta forte, protettiva e decisa che ti aiuta a tenere le redini e a difendere ciò che costruisci con fatica. Ma ogni tanto un momento di relax concedetevelo
Vergine Si sblocca un passaggio importante: una risposta, un’intuizione o una svolta concreta ti apre una porta che sembrava chiusa. Non lo e’, e , a breve, ne avrete notizie, saranno ottime
Bilancia ‘aria si addolcisce con piccoli gesti, armonia e momenti piacevoli che portano un sorriso e alleggeriscono il clima. Cercate di approfittarne e di concedervi un po’ di tregua
Scorpione Torna una freschezza nuova, fatta di curiosità, leggerezza e voglia di guardare le cose con occhi più liberi e aperti. E’ proprio cosi che vi accorgerete di qualcosa che vi era sfuggito
Sagittario Serve ordine, distanza strategica e uno sguardo dall’alto per valutare le situazioni che vivete con calma e solidità. Arrivano ottime soluzioni per questioni in sospeso
Capricorno È il momento di allargare lo sguardo, seguire una spinta sincera e lasciarti guidare da ciò che ti fa sentire più vivo e autentico. Date retta all’istinto, lui non sbaglia mai
Acquario Si fa largo una serenità profonda, fatta di valori autentici, quiete interiore e chiarezza su ciò che conta davvero. Ed e’ proprio di questo che godrete in questo periodo
Pesci Alcuni piccoli pensieri o dettagli dispersi possono creare un po’ di frastuono, ma basta non dar loro più peso del necessario per ritrovare il tuo ritmo.
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