Astrotarocchi 25 Novembre 2022

☀️Ariete dovrete fare scelte determinate e chiare, soprattutto negli intenti dovete sapere verso dove vi dirigete e poi muovervi, ma nel contempo non fatevi fermare da nulla e da nessuno, e’ la vostra strada e se hanno dei problemi che non piace quello che fate, e’ un problema loro, non vostro

☀️Toro Ci sono entrate di soldi ma anche il pensiero ad un uomo che sta li fisso senza fare nulla, si puo’ tagliare la sua corda e cambiare letteralmente le carte in tavola, dipende da voi, e comunque avrete moltissimo su cui riflettere fatelo decidete e non pensateci piu’

☀️Gemelli Avete attraversato un periodo veramente pesante ma ora vi state dirigendo verso la parte vostra piu’ creativa e che ha bisogno di testa e cuore, quanto siete disposti ad esporvi, in base a questo, tanto piu’ avrete i vostri giusti riconoscimenti

☀️Cancro Ci sono tagli netti che non possono essere ricuciti inutile guardare da quella parte riposate e rilassatevi prima di trovare nuovi equilibri e nuove strade piu’ redditizie e piu’ soddisfacenti per voi

☀️Leone Ottima giornata iniziate cose nuove fortemente spinti dalla certezza che otterrete tutta la realizzazione giusta per gli sforzi fatti, all’improvviso risolverete qualcosa d’importante per voi

☀️Vergine Questa giornata spesso e volentieri avrete malumori e alti e bassi che non vi spiegate, forse dovreste affrontare delle paure e superarle solo cosi l’umore migliora

☀️Bilancia giornata strepitosa piena di tutto realizzazioni destino che si mette in moto e….voi avrete molta paura ma e’ il minimo scotto da pagare per stare bene

☀️Scorpione Questa giornata scatta la gelosia nei confronti di un uomo che un po’ tende a comandare iniziamo a non badare ai suoi comandi e a smettere di accontentarci di aria fritta, o c’e’ o arrivederci

☀️Sagittario Scelte azzeccate il vostro sogno lo realizzerete ma per ora dovete gettare le basi e farle belle solide solo cosi la struttura forte e possente vi permettera’ di percorrerlo in maniera sicura

☀️Capricorno giornata molto bella anche la vostra, dovete inseguire il vostro sogno non stando fermi ma diventando attivi e partecipi il sogno e’ vostro non di altri

☀️Acquario Ci sono azioni che non riuscite a compiere siete come bloccati, ma non vi e’ venuto in mente di fare dei cambiamenti e migliorie? Bene fate i cambiamenti e sarete liberi di agire come credete

☀️Pesci Questa giornata non avrete una gran voglia di essere pazienti ne’ creativi, non sara’ la fine del mondo se rimandate qualche giorno e vi riposate un po’



Buona giornata a tutti 🌻🌹☀️

