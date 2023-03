Astrotarocchi 25 marzo 2023 a cura

di Cristina Olmi

-Ariete State pianificando qualcosa ma dovete calmarvi un po’ troppa agitazione, troppo svolazzare di qua e di la’ senza poi concretizzare subito come vorreste. Piu’ calma piu’ veloci i risultati

-Toro Ci sono cose a cui pensate in segreto e vorreste essere lusingati anche un po’ sedotti, ma ahime’ se v’interessa qualcosa, dovrete muovervi per primi

-Gemelli Attenzione ci sono colpi di fortuna in arrivo, dovete saperli afferrare al volo, possibili anche ripetuti un paio di volte nella giornata

-Cancro siate fedeli a chi vi vuole davvero bene, sono possibili aiuti comunicazioni e richieste d’aiuti da dare, non tiratevi indietro

-Leone I sentimenti sono sempre di scena ma se non vi muovete e li dichiarate difficile che la controparte capisca, e’ difficile capire sempre anche chi non parla

-Vergine chiudete un ciclo ma si riapre con qualcosa di entusiasmante e gratificante in arrivo, lasciate andare cio’ che pensate non vi appartenga piu’

-Bilancia Ritorni alle origini, o allontanamento di meta chi va e chi viene, dovreste decidere da che parte andare e poi andare , senza alcuna esitazione

-Scorpione Avete preteso troppo da voi stessi, ma e’ ora di perdonarvi e di lasciare andare quello che vi tormenta, e’ l’ultimo nodo da sciogliere, pensateci, perdonatevi e ricominciate a vivere

-Sagittario Qualcosa di pulito serio e’ nel vostro cuore, o almeno voi lo pensate cosi, ma le delusioni, vi hanno un po’ segnate, e’ ora di ricucire i strappi e riprendere a sorridere

-Capricorno c’è la presenza di un padre, figlio, marito, fidanzato o amico, che indica qualcuno che vi protegge e forse vi dara’ una mano a risolvere qualcosa

-Acquario Il successo arriva con la possibilità di aprire le porte a nuove conquiste, risolvere problemi e superare gli ostacoli. E ‘il tuo momento di brillare, e, infine, risolvere quelle situazioni insolubili.

-Pesci E ‘il momento di concentrarsi su un impegno importante che si trova nelle vicinanze (studio, lavoro) e acquisire conoscenze da tutte le fonti. Segreti e le informazioni possono essere comunicati a voi, mantenete la discrezione



Buona giornata ❤