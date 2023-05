🟥🟧🟨Astrotarocchi🟩🟦🟪🟥🟧25 Maggio 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟥Ariete arrivano notizie di nuovi inizi forse l’inizio di qualche attivita’ che muove i primi passi che saranno molto fortunati quindi avanti tutta

🟧Toro situazioni che rapidamente passano e vanno e comunque e’ una giornata tranquilla di normale routine, forse un invito da parte di amici del quale approfittare

🟨Gemelli ci sono e continuano nei prossimi giorni successi e gratificazioni, le strade che percorrete sono ottime quindi avanti tutta e raccogliete cio’ che in passato avere seminato. Bravi

🟥Cancro se ci sono in previsione viaggi, trasformazioni o trasferimenti e’ il momento giusto per farlo sono favoriti viaggi e spostamenti, o anche cambiamenti d’idee, insomma siamo in trasformazione ed e’ bene assecondarli

🟧Leone piccoli fastidi che passano e vanno e che annullerete nell’arco della giornata, poi si cambia direzione e finalmente anche voi riprenderete un po’ di ossigeno

🟨Vergine ci sono situazioni lavorative che vanno prese con le pinze e soprattutto con astuzia c’e’ la risoluzione di un problema a breve, questa soluzione l’avete cercata per molto tempo e ora finalmente arriva

🟥Bilancia dentro di voi sapete che i cambiamenti non sono sempre da temere ma anzi a volte, portano il sole i chiarimenti e una bella dose di super energia da sfruttare al meglio che potete, fatelo senza paura

🟧Scorpione se state prendendo accordi, sono davvero quelli giusti per voi e vi permetteranno di realizzarvi al meglio, insomma se ci sono delle doti, vanno messe in luce e state imboccando proprio quel sentiero. Ben fatto

🟨Sagittario giornata che scorre tranquilla e arrivano anche buone notizie da settore lavoro, sopratutto per chi lavora in proprio quindi una buona giornata per voi

🟥Capricorno sulla vostra natura si testarda ma anche molto gentile nessuno puo’ metterlo in dubbio, e ad arrivare saranno buone notizie e gratificazioni proprio alla vostra persona che merita tutto quello che di bello accade. Abbiate fiducia in voi stessi

🟧Acquario giornata di alti e bassi d’umore che passano entro qualche giorno, un po’ di pazienza da parte vostra non guasterebbe e probabile che anche il malumore duri poco, a volte anche noi ce le cambiamo le giornate

🟨Pesci e’ un momento di tensione che si sciogliera’ a breve, lasciate un po’ scivolare tutto di dosso e vedrete che tutto apparira’ meno pesante di quello che sembra



🟥 Buona giornata 🟧