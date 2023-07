🌻🌻🌻Astrotarocchi🌻🌻🌻🌻🌻25 luglio 2023 di Cristina Olmi 🌻🌻



🌻Ariete arrivano notizie di qualcuno a cui volete bene ed e’ possibile anche un ritorno, se c’erano situazioni extra quindi lui impegnato potrebbe aver chiuso ed essere libero

🌻Toro supererete incertezze e paure in maniera molto determinata e andrete dritte come treni per la vostra strada arrivano anche notizie di risoluzione di qualcosa che e’ in sospeso, una giornata abbastanza frenetica ma che da’ soddisfazione

🌻Gemelli arrivano gratificazioni e successi, oltre alla fortuna che bussa alla vostra porta, non perdete occasioni importanti che possono arrivare all’improvviso, possono cambiare le situazioni in meglio

🌻Cancro state navigando un po’ alla cieca e potrebbe esserci un momento di stop ma niente paura vi serve per riordinare le idee e ripartire meglio di prima quindi un stop benefico dal quale trarre un vantaggio

🌻Leone avete la capacita’ d’imporvi, quando e’ necessario, fatelo senza troppo esitare si rischia di non essere credibili se detto solo a parole, arrivano notizie di qualcosa che si e’ risolto. Una giornata comunque buona

🌻Vergine oggi la nostalgia fa un po’ capolino, non abbiate rimpianti quello che non e’ stato, non era destinato a voi, ma trova sempre un modo di tornare a voi, se davvero lo vuole

🌻Bilancia sono possibili spostamenti viaggi, incontro che avranno molto molto successo, specie se per motivi lavorativi quindi in tal caso il successo e’ in tasca

🌻Scorpione un’intuizione risvegliera’ qualcosa dentro di voi, come qualcosa che avete gia’ vissuto ed e’ possibile un ritorno d’amore importante e serio a voi poi le scelte

🌻Sagittario ci sono buone energie intorno a voi, basta a volte solo pensare qualcosa in maniera positiva e vi renderete conto che se pensate a qualcosa di realizzabile ( e non di assurdo ) magari si realizza davvero, provateci le energie viaggiano a vostro favore

🌻Capricorno Per chi ha a che fare con il commercio oggi e’ un ottima giornata e potreste avere a che fare con qualcuno che propone qualcosa d’interessante, in ogni caso e’ una buona giornata

🌻Acquario e’ di amore che si parla per voi, amore che arriva o che lascia il posto a una situazione migliore di quella sofferente che magari avete, insomma e’ una giornata che si ha a che fare con l’amore, spero nella forma migliore per voi

🌻Pesci il confronto aspro che state vivendo e’ destinato a finire, le vostre radici, per quanto provino a distruggerle, non ce la faranno mai a sdradicarle, siete autentiche querce non v’abbattete cosi facilmente, quindi niente paura e andate avanti



🌻🌻🌻 Buona giornata 🌻🌻🌻