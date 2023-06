🔮🔮🔮Astrotarocchi 🔮🔮🔮🔮🔮25 giugno 2023 di Cristina Olmi 🔮🔮



🔮Ariete E’ possibile che in questa giornata incontrate amici o comunque vi muoverete verso luoghi di relax e di svago, il consiglio e’ appunto quello di rilassarsi e divertirsi

🔮Toro i sacrifici fatti e che si fanno non sono inutili, arrivano notizie importanti per voi e il vostro futuro che sara’ tutto ancora da scrivere,( nei prossimi giorni I molte cose cambieranno radicalmente. E’ possibile la firma di un contratto a tempo indeterminato

🔮Gemelli per voi e’ in arrivo l’abbondanza e la ricchezza sia in termini materiali che non, il successo e una bellissima stagione estiva tutta da vivere e da godere nuove amicizie, nuovi amori e nuove passioni, un’estate a 360 gradi

🔮Cancro non perdete tempo su delle cose da fare, la situazione la conoscete, non c’e’ da valutare ancora, il vostro silenzio o l’insicurezza, potrebbe essere letta come una debolezza per il futuro, quindi non potete premettere che accada, non adesso che siete ad un passo dal vedere realizzati i vostri desideri.

🔮Leone In futuro, potrete mostrarvi più elastici nei confronti di coloro che vi stanno dando del filo da torcere, ma per il momento non potete transigere. Rimanete sulle vostre posizioni

🔮Vergine Se volete ottenere migliori risultati dovrete impegnarvi di piu’ e senza distrarvi dalla meta stabilita, dovrete mostrare le vostre qualita’ a chi ancora non le ha comprese

🔮Bilancia non restate legati a qualcosa che e’ sospeso, datevi un tempo dove o si e’ dentro o si e’ fuori, vi sorprenderete nel rendervi conto quanto siete forti e non lo sapete

🔮Scorpione attenzione a pettegolezzi e chiacchiere, fate in modo che lascino il tempo che trovano, non meritano, certe persone e situazioni nemmeno lo spreco di energia

🔮Sagittario Si ripetera’ una situazione per diverso tempo, e’ vostro il compito d’interrompere questa catena invisibile ma che da’ molta noia, non e’ piu’ il caso di rinviare ancora, risolvete e andate oltre

🔮Capricorno si stanno preparando per voi dei cambiamenti positivi ma alcune vecchie abitudini andranno cambiate e migliorate, prima cambierete prima si apre tutta un’altra strada decisamente positiva per voi

🔮Acquario sono in arrivo per voi situazioni molto divertenti e simpatiche dalle quali, scherzando e ridendo possono scaturire situazioni molto serie e importanti antenne dritte mi raccomando

🔮Pesci qualche piccolo problema economico sta per finire, e s’inverte la rotta con entrate fuori dall’ordinario e una fortuna che bussa alla porta, mi raccomando non fatevi trovare impreparati



🔮🔮Buona giornata 🔮🔮