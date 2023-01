Astrotarocchi: 25 gennaio 2023

Fisio fit

-Ariete c’e’ qualcosa che vi fa pensare ci sia una diminuzione del vostro valore, e’ solo un passaggio, non e’ affatto cosi, arrivano notizie per voi che scaldano il cuore

-Toro e’ una buona giornata per voi, con una bella dose di energia da usare nel settore lavoro dove potete trarre la massima soddisfazione

-Gemelli qualcosa si risolve e rimarra’ fissa per lungo tempo, ci sono scelte da fare. La via piu’ semplice non risolve molto.

-Cancro ci sono momenti di nervosismo in casa, lasciate correre fin dove potete, non ha senso discutere quando basta mostrarle le differenze, questo bastera’ a placare gli animi

-Leone Non fatevi troppe domande in questo frangente della vostra vita, non sareste in grado di darvi delle risposte. Ciò che potete fare è semplicemente accettare che vi siano delle difficoltà e superarle

-Vergine Dovete capire che ogni tanto bisogna fare delle concessioni e scendere a compromessi, specialmente se chi vi sta di fronte sta attraversando un periodo particolare ci vuole un po’ d’elasticita’

-Bilancia giornata dove tutto sembra scorrere liscio e tranquillo, sono i pensieri che non riuscite a fermare, ma deviarli verso cose positive si puo’, provateci

-Scorpione colpi di fortuna in arrivo, tenete gli occhi aperti ci saranno un paio di occasioni dove magari una mano che non v’aspettate arriva o comunque ci sono occasioni fortunate da non farsi scappare

-Sagittario si apre una strada che e’ consigliabile intraprendere muovere i primi passi e’ utile e necessario per iniziare nuove cose che comunque sono e saranno alla vostra portata, iniziate a muovervi

-Capricorno Successi professionali, nel lavoro e in ogni settore vitale possibili riconciliazioni e anche vincite ( giocate poco ) quindi direi che oggi la giornata si prospetta tranquilla

-Acquario Avrete un po’ voglia oggi di solitudine e tranquillita’, ma voi acquari ogni tanto ne avete proprio bisogno, ne uscirete belli carichi e maggiormente ben disposti verso gli altri

-Pesci Cambi di direzioni, passi indietro, oggi ci sara’ un po’ di confusione sul da farsi, ma capita anche nelle migliori famiglie, quindi lasciatevi andare con la corrente e seguite l’onda senza troppo affaticarvi

Buona giornata

