Astrotarocchi 25 febbraio 2024

25Febbraio 2024 di Cristina Olmi



Ariete qualcosa che vi sta a cuore, cambiera’, la decisione la prenderete voi nei prossimi tempi, riflettete bene prima di comunicare qualsiasi cosa, onde evitare ripensamenti, il fine settimana e’ tranquillo

Toro la competenza per concludere bene le questioni in sospeso l’avete e inizia per voi una fase molto fortunata, questo aumenta di molto l’entusiasmo, e quando si tratta di cavalcare l’onda lo fate senza problemi, ecco questo e’ il momento di muoversi, studiando bene tutto, ma e’ proprio il momento di non esitare, fine settimana impegnativo

Gemelli arrivano notizie che fanno chiarezza, dopo un periodo un po’ oscuro tutto riprende a girare, potrebbe anche iniziare a girare l’amore, e si coronerebbe un bel sogno, e’ un buon periodo per smuovere le acque e cambiare le cose che non vanno in meglio, approfittatene

Cancro la fama e il successo, il denaro che si ricava dal duro lavoro, sono sempre motivo di grande invidia e fastidio, e sono diverse persone che andrebbero tenute fuori dalla vostra portata, per capire meglio bisogna ripercorrere con razionalita’ tutte le strade e se necessario farsi aiutare da qualcuno, per arrivare ed eliminarvi il problema e allontanare queste persone, il fine settimana e’ tranquillo

Leone c’e’ per voi un’inaspettato successo, ma prima di questo imboccherete una serie di strade che sono senza uscita, ripercorretele prima possibile al contrario e ripartite per altra strada, e questa volta sara’ quella giusta che vi porta dritti a una bella realizzazione, non perdete la concentrazione, il fine settimana e’ buono

Vergine Se guarderete piu’ in profondita’ riguardo un amicizia scoprirete una maschera e anche le motivazioni per cui si e’ comportato / a cosi, sara’ un altra persona a dirvelo, ci saranno ovviamente delle conseguenze, ma questo poi lo deciderete voi , il fine settima e’ tranquillo

Bilancia attenzione a qualcuno, un uomo, che indossa una maschera, fa arrivare notizie decisamente non vere, e entro breve tempo lo scoprirete, la fortuna in questo caso vi aiuta ad allontanarvene velocemente, la persona non merita nemmeno un ricordo

Scorpione arrivano notizie molto positive per voi, e nuovi inizi da avviare, ci sono notizie che vanno e vengono e un accordo che bisogna fare attenzione che non venga fuori, perche’ puo’ accadere e questo scombinerebbe degli equilibri, riflettete prima di muovervi, il fine settimana e’ di riposo

Sagittario qualcuno, in amicizia vi ha mollato, le cause sono diverse ma l’invidia e’ sempre la stessa, cambia faccia, nome, situazioni ma quello e’, non rammaricatevene troppo per una cosa buona, un’altra non lo e’, non guardate nemmeno indietro e andate avanti, per uno che va, un’altra cosa l’Universo manda, e cercate di rimanere serene, la vita e’ una e va vissuta bene

Capricorno si lasciano le cose che si conoscono per nuovi porti e nuove situazioni che comunque possono essere gratificanti e divertenti, il che non guasta mai, avete un po’ paura di sbagliare ma se si procede con cautela, nulla puo’ andare veramente male, il fine settimana e’ tranquillo

Acquario qualche pensiero vi passa per la testa, cercate di rilassarvi e di pensare che le cose non vanno sempre in un verso quindi se e’ un momento giu’ ritornerete presto in alto e riprenderete la vostra corsa verso la prossima avventura

Pesci per voi il fine settimana si presenta bene, siete tranquilli e c’e’ la possibilita’ di nuove conoscenze, e soprattutto la possibilita’ di cambiare un po’ le cose che non vanno, a volte basta un la’ per ripartire e ricominciare altrove e meglio di prima, coraggio si puo’ andare solo avanti



