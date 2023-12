Astrotarocchi 25 Dicembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete potrebbe, per voi, realizzarsi un sogno, e puo’ riguardare o un invito che aspettate da tempo, o un nuovo lavoro ( nei giorni a seguire naturalmente ) e comunque la giornata scorre liscia e in serenita’

Toro per voi la giornata scorre tranquilla, con i familiari o con persone alle quali tenete, probabile l’incontro con un’amica o con una donna di famiglia sara’ piacevole e divertente

Gemelli ci sono momenti un po’ di tensione e di ansia, cercate di rilassarvi, nell’arco della giornata diminuira’ per quanto possibile cercate di star bene e di rilassarvi

Cancro fatto il bilancio dell’anno, con il vecchio, lo sbagliato per voi, iniziate un nuovo capitolo e iniziate gia’ a fare progetti per il nuovo anno, fate bene, non vi cogliera’ nulla di sorpresa, la giornata scorre tranquilla

Leone qualunque sia la vostra attivita’, cercate in qualche modo di stare un po’ isolati e sopra tutto liberi con la mente, la giornata scorre tranquilla e probabile si faranno anche delle scelte, che riguardano il futuro. Rilassatevi

Vergine con qualcuno nei prossimi giorni vi accorderete e sara’ un accordo proficuo e sopratutto scoprirete qualcosa che proprio non v’aspettate proprio di voi stessi, una bella dote che non sapete di avere, la giornata scorre tranquilla

Bilancia per un colpo di fortuna, e un po’ d’astuzia trovate la soluzione a qualcosa che fino a ieri non vi era venuta in mente, e si risolve, appena possibile questa faccenda. La giornata scorre tranquilla

Scorpione siete un po’ confuse riguardo a un cambiamento di direzione che dovreste fare e per ora non lo fate, arrivano notizie e probabile un invito, di sposterete e comunque la giornata e’ scorrevole e serena

Sagittario arrivano comunicazioni che forse non v’aspettate, ma siete in realta’ proiettate verso altre questioni che vostro malgrado vi portate nell’anno nuovo, state serene di qualunque cosa si tratti finira’ in maniera positiva per voi, la giornata e’ tranquilla

Capricorno cercate di essere meno agitate e stressate, avete bisogno davvero di fermarvi e riposare e sopra tutto fermate la mente e rilassatevi, la giornata scorre serena

Acquario arrivano notizie che non saranno chiarissime, ma un senso ce l’ha sono auguri di qualcuno che non ha molto coraggio di farveli, ma voi lo capirete comunque. La giornata sara’ rilassante e divertente

Pesci per voi la giornata va tranquilla, un po’ di nostalgia per qualcosa che ora non c’e’ ma che a breve riavrete, tenete duro non e’ sempre notte, il sole tornera’ a splendere per voi



Buona giornata e buon Natale che sia il piu’ bello di sempre ❤

