Astrotarocchi 25 aprile 2023

(っ◔◡◔)っ Astrotarocchi (っ◔◡◔)っ

🎁🎁25 Aprile 2023 🎁🎁



🎁Ariete ci saranno movimenti / spostamenti con persone con le quali si e’ molto affini, oppure c’e’ la possibilita’ che torna qualcuno che a voi interessa, ma se nulla di tutto questo accade puo’ essere semplicemente una giornata tranquilla

🎁Toro giornata per voi molto fortunata, giornata dove il vento inizia a girare del verso giusto, dove la fortuna e’ accompagnata da audacia e progetti molto chiari in testa, un ottima giornata per voi🎁Gemelli ci sono scelte che riguardano il lavoro o alcuni inviti ricevuti attenzione a non agire troppo d’astuzia, non e’ una buona idea in questo momento

🎁Cancro si risolve una questione probabilmente economica o comunque piu’ in generale qualcosa che vi ha fatto stare male, ci sono ancora ostacoli ma non abbiate paura li supererete ( prossimi giorni ovviamente )

🎁Leone molti di voi sono in spostamento ma state pensando ad un accordo con qualcuno che vi dara’ i giusti riconoscimenti ed anche a qualche possibile discussione che potrete avere ma metterete fine a tutto questo, volete cambiare la vostra vita e lo farete

🎁Vergine quello che pesa di piu’ e’ non veder riconosciuti i vostri meriti, attenzione alle scelte che fate, rischiate di sbagliare, evitate scelte quando siete stanchi e demotivati

🎁Bilancia Siete un po’ chiusi in protezione ma non correte pericoli, potete anche rilassarvi un po’ e godere della compagnia di persone piacevoli che vi alleggeriscano il momento pesante

🎁Scorpione Oggi molto faranno i pensieri che vi passeranno per la testa siete come antenne dritte verso il cielo pronti a captare ogni minimo segnale, siete molto ricettivi, e’ possibile che avrete ottime intuizioni

🎁Sagittario Attenzione oggi sono possibili battibecchi, o cose che ciclicamente si ripresentano alla vostra porta, se capite che e’ un ritornare che non va bene per voi, cambiate strada o fatela cambiare a chi non va bene

🎁Capricorno Consolidate i progetti e siate realistici ben presto saprete come superare eventuali ostacoli. Attenzione ai pettegoli e prestate attenzione a quello che dite

🎁Acquario E’ possibile che qualcuno inizia qualcosa di nuovo, state certi che andra’ bene, avete la giusta spinta e la giusta motivazione per far si che le cose vadano nella direzione giusta e abbiano successo

🎁Pesci Oggi giornata d’introspezione, esplorate i vostri angoli piu’ nascosti, non tutto e’ come sembra mantenetevi saldi nei vostri principi, attenzione ai manipolatori



🎁 Buona giornata 🎁