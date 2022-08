Astrotarocchi: 25 agosto 2022

-Ariete in questa giornata occorre si molta determinazione e volonta’ ma anche un pizzico d’astuzia per aggirare qualcuno o qualcosa che vi sta disturbando. Fate di necessita’ una virtu’

-Toro rimanete stabili nelle vostre posizioni, se avete sbagliato qualcosa chiedete scusa, se cosi non e’, rimanete nel vostro e attendete le piume abbassate di qualcun’altro che capira’ e torna sui suoi passi

-Gemelli Oggi c’e’ bellissima energia soprattutto per il lavoro e per i rapporti amicali approfittate per mettervi in paro se siete indietro con il lavoro

-Cancro Cancro oggi c’e’ una notizia piuttosto fortunata che vi potrebbe in futuro cambiare un settore importante della vostra vita, o potreste incontrare o avere notizie di qualcuno che non vedete da tempo

-Leone c’e’ per voi la massima realizzazione in ogni settore importante e ottime notizie in arrivo ma attenzione all’invidia, non mostrate troppo il vostro successo in giro c’e’ sempre chi e’ pronto a rovinare tutto

-Vergine dovrete essere sagge e lungimiranti la saggezza l’avete innata cercate di sfruttare questo dono al meglio che potete

-Bilancia Ci sono dei sacrifici da fare ma sara’ premiato ogni singolo sacrificio fatto quindi fateli consapevoli di questo

-Scorpione Siete fortemente spinte a rivelare qualcosa che sapete ma attenzione che non vi confonda ancora di piu’ parlarne

-Sagittario alti e bassi d’ umore forse per gli eccessivi stress a cui siete sottoposti cercate di rilassarvi e respirare un attimo

-Capricorno oggi vanno in scena gli equilibri che sono compromessi un po’ dall’ansia dovete calmare l’agitazione e ritrovare

-Acquario siete silenziose e in fase di studio avrete assolutamente le idee chiare e chiarezza anche nelle azioni da fare

Pesci riflettete e vi muovete con lentezza verso una meta che conoscete solo voi e che fate bene a non rivelare

Vi auguro una buona giornata

