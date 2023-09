Astrotarocchi 24 Settembre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE ; Oggi finalmente riacquistate equilibrio e socievolezza grazie ad una festa che sarà un’occasione per fare nuove e piacevoli conoscenze! Una piccola entrata extra vi farà venir voglia di farvi un regalo…fatelo! Per chi cerca l’amore potrebbe arrivare improvvisamente, anche solo un’infatuazione, e sul lavoro vi si apriranno gli occhi sulle vostre effettive aspirazioni…magari il progetto a cui lavorate ha bisogno di qualche modifica.

TORO ; basterà un piccolo particolare per farvi riemergere ansie e malinconia. Cercherete di distrarvi ma l’unica soluzione sembra essere quella di cercare rifugio tra le braccia del partner, per chi ce l’ha, o sennò una chiacchierata confidenziale con un buon amico/a che sappia ascoltare. Sul lavoro siate meno pignoli e più collaborativi.

GEMELLI ; Oggi sarà difficile essere di buonumore, vi sentirete in difficoltà e a disagio con voi stessi e gli altri e potreste reagire con comportamenti inadeguati. In caso di critiche, per non rovinare un’amicizia storica, una relazione con un partner che si sentirà superiore, sarebbe meglio non rispondere. Occhio ad omettere qualche particolare o a dire qualche bugia, potreste essere scoperti.

CANCRO ; Sfruttate al massimo questa giornata per stringere amicizie con persone fidate. Proponete progetti di collaborazione, cercate l’appoggio e il sostegno degli altri: troverete le porte aperte. Siete euforici e contenti che per chi e’ in coppia non darete neanche peso a ciò che del vostro partner vi disturba, penserete solo a star bene in sua compagnia.

LEONE ; Giornata pimpante e effervescente, che movimenta i vostri contatti e trasforma i vostri desideri in realtà. Iniziative fortunate, ambienti gradevoli e facce simpatiche. Nasceranno amicizie che potrebbero sviare scelte di cui eravate già sicuri. In amore ciò che c’era ma già era in crisi rischia di essere spazzato via da nuovi amori.

VERGINE ; La fortuna vi assiste, la grinta non vi manca, le opportunità sono dietro l’angolo. Tutto gira alla grande anche sul lavoro. Sarete davvero fortunati. In qualche caso riuscirete veramente ad ottenere guadagni extra inaspettati. Momenti romantici e passionali si prevedono in campo affettivo e neppure i single saranno risparmiati.

BILANCIA ; Dovete fare un po’ di sforzo in più per motivare non solo degli amici in difficoltà e la vostra amata metà un pò triste, ma anche voi stessi. Siete certi che vi state dedicando davvero alle attività che vi piacciono in questo momento solo perché siete convinti di poter essere comunque felici tralasciando altro? Sotto sotto lo sentite che c’è qualcosa che non va…ascoltatevi interiormente.

SCORPIONE ; Vi sentite carichi e coraggiosi per un viaggio avventuroso, un affare vantaggioso a lavoro e addirittura per una dichiarazione amorosa. Avete la grinta indispensabile per ottenere quanto di meglio la giornata può offrirvi! Per alcuni, non si esclude un incontro magico sul quale fantasticate per ore. È una giornata super!

SAGITTARIO ; Difficoltosa la giornata per l’amore. Se avete un segreto, più che sulla buona sorte puntate sulla prudenza, il partner ha capito che nascondete qualcosa, e se davvero avete qualcosa da nascondere state molto attenti perché ci sono alte possibilità di essere beccati “con le mani nel barattolo della marmellata”. In tal caso dovrete essere rapidi a trovare una scusa plausibile!

CAPRICORNO ; Meglio di così non potrebbe iniziare la giornata. Un colpo di fortuna e risolvete questioni complicate! Il settore lavorativo va a meraviglia e il vostro impegno verrà apprezzato e giudicato eccellente. Il vuoto del cuore lo colmano le amicizie sulle quali potete sempre contare invece se siete una coppia c’è molta complicità.

ACQUARIO ; Sarete un pò lunatici, instabili e irrequieti, per questo sarà meglio usare il vostro buonsenso. Siete troppo distratti…potreste perdere in casa o in ufficio un oggetto a cui tenete. La notizia di un evento improvviso vi potrebbe scombussolare ancora di più la giornata…cercate di non pensarci troppo però! Non male l’amore…

PESCI ; Avrete intuizione e fantasia insieme a grinta e a tenacia. Se si parla di lavoro, la vostra simpatia, il vostro fascino, vi aiuteranno a ottenere risultati largamente positivi, sia dal punto di vista personale che finanziario…una bella promozione o avanzamento sono in vista. Se siete in cerca di lavoro, e’ possibile che nei prossimi giorni lo troverete



Buona giornata a tutti ❤