Astrotarocchi: 24 settembre 2022

❤ ARIETE : mentre fate un cambiamento involontariamente potreste trovarvi ( INVOLONTARIAMENTE sottolineo ) a spiare qualcuno e con molta circospezione tenete d’occhio la situazione. La brutta notizia e’ che non c’e’ nulla da scoprire

❤ TORO molta confusione per avviare qualcosa di nuovo, ci sono comunicazioni e notizie positive, un colpo di fortuna che vi aiutano a scegliere la direzione giusta

❤ GEMELLI patti accordi contratti lavorativi sono in arrivo nei prossimi giorni e per qualcuno un contratto a tempo indeterminato, per gli altri comunque un bel lavoro

❤ CANCRO se c’e’ un problema potete stare tranquilli che qualunque cosa c’e’ sospesa si mettera’ apposto ( nell’arco dei prossimi giorni )

❤ LEONE cercate di cambiare qualcosa o state cercando di organizzare un viaggio, al momento ci sono delle difficolta’ ma ci riuscirete a breve

❤ VERGINE avete una preoccupazione per la vostra famiglia o per il lavoro che ciclicamente si ripropone, bisogna interrompere questa situazione e non si ripresentera’ piu’, valutate cosa c’e’ che non va e risolvete

❤ BILANCIA le chiavi per aprire le porte sembrano bloccate dovrete agirare l’ostacolo facendo delle scelte diverse e sicuramente comunque riuscite ad arrivare a meta

❤ SCORPIONE Ce una situazione che ti sta a cuore e che non riesci a vedere con lucidità. Ricordati che ogni situazione giunge a te con la soluzione. Cerca di centrarti per riuscire a vedere il contesto con distacco, come se dovessi dare un consiglio ad un caro amico.

❤ SAGITTARIO La legge di Causa Effetto ti invita a chiederti se Nel corso della vita hai assorbito usanze, convinzioni e tradizioni non tue che con il tempo hanno iniziato ad appartenerti .

Ma sei sicuro che ti piacciano davvero? Se no cambiale

❤ CAPRICORNO risolvete una questione economica importante e finalmente siete liberi di decidere di voi stessi e di cosa fare o non fare senza troppa restrizione

❤ ACQUARIO per voi oggi ci saranno delle circostanze favorevoli in questa giornata però stati attenti alla falsità di un uomo che potrebbe cambiarvi le carte in tavola

❤ PESCI oggi e’ una giornata dove il morale va su e giu’, cercate di stabilizzarvi e di rimanere tranquilli questo momento passera’

Vi auguro una buona giornata ❤

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

