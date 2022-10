Astrotarocchi: 24 ottobre 2022

Ariete all’improvviso potreste fare delle scelte che o vi fanno cambiare direzione in qualcosa e chiudete un capitolo della vostra vita e risolvete qualcosa d’importante, oppure semplicemente vi lasciate qualcosa alle spalle e andate oltre, sono giornate di scelte importanti le vostre

Toro vi pesa molto qualcosa che non riuscite a risolvere e la vivete come una perdita della vostra serenita’, imparate ad archiviare le cose di lunga durata e riaprite quel capitolo solo quando davvero si potra’ aggiustare, non sempre tutto si puo’ risolvere quando vogliamo noi

Gemelli cercate di sopportare come meglio potete le cose che non vi vanno proprio giu’ e le fate comunque andare, nel lungo tempo si risolveranno in questa giornata comunque ci saranno riconoscimenti e anche una piccola dose di fortuna che non guasta mai

Cancro per voi si aprono le porte delle soddisfazioni del buon umore della felicita’ delle ricompense delle promozioni di apprezzamenti e riconciliazioni, davvero un gran bel periodo che dovrete sfruttare al meglio

Leone arrivano notizie o di lavoro e chiariscono qualcosa che per ora non lo e’, notizie di successo e di grande fortuna oppure un invito chiaro e tondo da qualcuno che vi sta corteggiando, se cosi fosse preparatevi

Vergine state per avere delle grosse soddisfazioni in vari settori famiglia lavoro e amore, avete patito un bel po’ per arrivarci ma ci siamo, ricordatevi di chi vi e’ stato vicino nei momenti piu’ bui che avete passato

Bilancia ci sono delle soddisfazioni in arrivo per voi e dei pregi che vi verranno riconosciuti, arrivano notizie di qualcuno a cui tenete molto

Scorpione questioni economiche vi stanno rendendo un po’ nervosi, ci sono conti che vanno rivisti, potrebbero esserci state delle piccole sviste ma che si possono tranquillamente mettere apposto

Sagittario la confusione sta diventando di casa, e’ ora di fermarsi fare ordine fino all’ultima situazione in sospeso e di li in poi le cose si metteranno apposto e si risolveranno, diversamente non sara’ facile piu’ avanti venirne fuori, se non siete in un periodo cosi, uscirete fuori dalle piccole problematiche quotidiane e le risolverete senza troppe complicazioni

Capricorno arrivano notizie di una persona, attenzione se e’ una relazione extra per un colpo di fortuna della controparte potrebbe intuire qualcosa, fate attenzione

Acquario ci sono notizie che arrivano e forse, per chi cerca lavoro la firma di un contratto, per gli altri notizie di una persona che cerca in maniera subdola di offuscare i vostri meriti, tenete alla larga chi cerca di farvi volare basso

Pesci si sblocca qualcosa che ha a che fare con casa e soldi c’e’ la garanzia che anche se ancora in sospeso le cose si risolveranno al meglio, dal fronte sentimentale notizie brevi che pero’ rassicurano, nel caso ci fosse la paura di perdere quello che avete

Vi auguro una buona giornata

