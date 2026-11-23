🔔🔔🔔 ASTROTAROCCHI 🔔🔔🔔 di Cristina Olmi 24 Novembre 2026

🔔Ariete Sensibilità fiorita, immaginazione viva e ascolto profondo caratterizzano la tua giornata. La Luna amplifica le emozioni, i sogni, il fascino e il lato più ricettivo del tuo carattere. Accogli le sfumature senza farti travolgere dalle maree dell’umore: è un giorno propizio per creare, intuire e sentirti in sintonia con le tue emozioni.

🔔Toro L’ispirazione, l’intuizione e una visione più alta guidano i tuoi passi. Le Stelle portano speranza, chiarezza d’intenti e sintonia con ciò che senti davvero autentico per il tuo cammino. Segui quel filo sottile d’intuizione che ti orienta: domani conta più la direzione del cuore che il calcolo stretto.

🔔Gemelli Domani la parola chiave è tenacia e solidità. L’Ancora parla di impegno, continuità, lavoro e punti fermi che ti permettono di tenere salda la barra anche quando il contesto è movimentato. È una giornata concreta, ideale per portare a termine ciò che hai iniziato e dare stabilità a un progetto.

🔔Cancro C’è voglia di orizzonti più ampi, di prospettiva e di guardare oltre il presente immediato. La Nave richiama spostamenti, progetti a distanza, desiderio di esplorazione o un cambiamento di rotta graduale. Anche se resti dov’eri, la mente viaggia lontano: approfittane per pianificare con respiro lungo.

🔔Leone Una fase si chiude per far posto a un nuovo ciclo. C’e’ una fine necessaria, un calo temporaneo di energie o la conclusione naturale di una situazione che non ha più nulla da darti. Lasciar andare ciò che è arrivato al capolinea libera spazio prezioso per rigenerarti.

🔔Vergine La giornata si apre verso l’esterno, gli incontri, la socialità e la condivisione con gli altri. Il Giardino suggerisce uscite, scambi piacevoli, gruppi o situazioni pubbliche in cui puoi farti notare con eleganza. È un buon terreno per seminare relazioni e respirare un’aria più aperta e ariosa.

🔔Bilancia Domani si muove ciò che è nascosto, studiato o ancora in fase di comprensione. Il Libro parla di conoscenza, segreti, approfondimenti e questioni che chiedono discrezione e pazienza. Non avere fretta di forzare una risposta: osserva, raccogli gli elementi e lascia che la verità si sveli al momento opportuno.

🔔Scorpione Una carta luminosa e generosa accompagna la tua giornata, portando chiarezza, vitalità e un senso di fiducia ritrovata. Il Sole illumina ciò che era rimasto nell’ombra e favorisce riuscita, visibilità e calore umano. È il momento giusto per farti avanti con naturalezza e condividere la tua luce senza esitazio

🔔Sagittario Il cuore della giornata batte intorno alla sfera familiare, allo spazio intimo e al bisogno di sentirti al sicuro. La Casa indica protezione, familiarità e desiderio di raccoglimento, sia tra le mura domestiche sia nei legami che senti davvero tuoi. Dedica tempo a ciò che ti fa sentire a casa e proteggi la tua tranquillità da eventuali tensioni esterne.

🔔Capricorno Domani l’aria è frizzante, piena di chiacchiere, telefonate, scambi d’idee e piccoli andirivieni. Gli Uccelli invitano al dialogo e alla curiosità, ma mettono anche in guardia dal lasciarti disperdere in mille voci o in un leggero nervosismo mentale. Scegli con cura dove mettere la tua attenzione e non dare peso ai pettegolezzi di passaggio.

🔔Acquario Il ritmo ideale per te domani è quello lento e radicato della crescita costante. L’Albero parla di stabilità interiore e cose che maturano nel tempo senza bisogno di essere forzate. È un momento favorevole per prenderti cura del tuo equilibrio fisico ed emotivo, consolidando ciò che hai già costruito piuttosto che disperdere energie.

🔔Pesci È una giornata di movimento, notizie che arrivano all’improvviso e voglia di mettersi in gioco. Il Cavaliere ti porta una spinta dinamica: un messaggio, una proposta o una piccola svolta pratica può rimettere in moto qualcosa che sembrava fermo. Resta vigile sui dettagli e non correre a occhi chiusi, ma accogli l’impulso nuovo che bussa alla tua porta.

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