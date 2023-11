Astrotarocchi 24 Novembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete qualcuno a cui non pensate ora si muove verso di voi, sembra voglia proporvi qualcosa, sembra anche una persona a voi interessata e non escludo per chi cerca una relazione che possa iniziare qualcosa d’interessante

Toro arrivano comunicazioni di un uomo che cambia all’improvviso direzione e trova una soluzione a qualche cosa che sembra non risolversi mai, ci sara’ finalmente la chiarezza e la risoluzione di questo problema , finalmente arriva la gioia

Gemelli all’improvviso un problema si risolve, si fara’ un cambiamento repentino, e si da’ inizio a qualcosa di nuovo, si muovono i primi passi un po’ incerti ci saranno gioie e gratificazioni, riconoscimenti e la tanto sognata stabilita’ ovviamente si sviluppera’ tutto nell’arco del tempo ma intanto si fanno i passi

Cancro la confusione continua un po’ a regnare e non vuole saperne di lasciarvi andare, ma qualcuno, un buon amico vi aiutera’ a venirne a capo e a rimettere ordine in tutte le cose, inoltre iniziate qualcosa di nuovo che potrebbe essere o un hobby o un lavoro nuovo ( ovviamente nei prossimi tempi )

Leone arrivano notizie da un ente ( banca, posta, comune ecc ) che ha bisogno di chiarimenti, ci saranno , e ,otterrete qualcosa che state aspettando da tempo sembrerebbero soldi, entro breve si risolve

Vergine arriva il colpo di fortuna che puo’ essere un entrata extra un aiuto da parte di qualcuno, una questione che si sblocca all’improvviso, insomma e’ consigliabile orecchie e antenne tese, non fatevela scappare

Bilancia state mantenendo un buon andamento, non cedete alla tentazione di scavare in direzioni che non competono a voi, per qualcuno e’ possibile un ritorno di qualcuno dal passato che vorrebbe ritentare, riflettete bene prima di fare o dire qualunque cosa

Scorpione si seppelliscono le difficolta’ s’inizia un nuovo percorso e si concretizzano diverse mete e diverse questioni rimaste a meta’ si risolvono, avete lungamente riflettuto su come fare e ce l’avete fatta, ma altre belle situazioni sono in arrivo, compreso un corteggiatore

Sagittario siete un po’ nervose cercate la soluzione a qualcosa e nonostante cerchiate di fare chiarezza aumenta la confusione, cercate di avere pazienza, capirete quello che volete al momento giusto, tentare di forzare la mano, non serve a molto aspettate i tempi giusti e le cose saranno chiarissime

Capricorno per arrivare alla serenita’ vera occorre tempo ma voi avete seminato bene e quindi il tempo che maturi il raccolto e ne avrete in abbondanza, si risolveranno tutte le cose che sono in sospeso e finalmente potrete godere anche voi delle gioie che la vita vi riserva, si respirera’ un aria nuova

Acquario attenzione a non fare scelte importanti in questi giorni, rischiate di dover ritornare sui vostri passi e dover di nuovo rifare chiarezza, per poi proseguire, meglio aspettare qualche giorno e poi sicuramente potrete scegliere liberamente il percorso da fare

Pesci ci sono sofferenze che vi portate dentro, ma state cambiando direzione e questo non puo’ che farvi bene, potrebbe essere la svolta per voi e anche la chiusura di un periodo d’inferno che e’ passato, si ancora alcune cose si metteranno a posto, ma nel frattempo godetevi la vita, e’ una sola



Buona giornata



