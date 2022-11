Astrotarocchi: 24 novembre 2022

☀️Ariete per voi sono in arrivo cambiamenti della rinascita e del rinnovamento, qualcuno scoprira’ di essere incinta o se avete pratiche di adozione, risposte in merito, sul lavoro ci puo’ essere una promozione o un trasferimento, sull’amore un ritorno o un netto miglioramento, si incrementano le entrate

☀️Toro arrivano comunicazioni inerenti questioni economiche o pagamenti inerenti tasse o transazioni in banche o uffici postali, o notizie che vi emozionano particolarmente, l’amore in questi giorni e’ sotto la luce dei riflettori, puo’ nascere un amore molto romantico, Se dovete scrivere o comunicare qualcosa oggi e’ la giornata giusta

️🌟Gemelli l’ambiente nel quale vi muovete e’ tranquillo e sereno migliora la situazione economica, puo’ esserci un invito inatteso, che puo’ procurarvi gioia, buon umore, qualcuno vi mostra l’affetto e la stima che ha per voi, si apre un ottima stagione per voi

🌟Cancro siete in questa giornata stabili e sicuri di voi, anche perseveranti nel voler raggiungere a tutti i costi un obiettivo, anche in caso di un eventuale battuta d’arresto. Se avete ancora dubbi sul mettere su famiglia e’ arrivato il momento giusto per farlo, la situazione economica e’ stabile e sicura, e’ una giornata tranquilla

☀️Leone qualcosa all’improvviso cambia, potreste smascherare qualcuno che vi prende in giro o che comunque ha fatto il furbo, tagliate di netto e cambiate strada, nel caso fosse cosi, non vale la pena perdere tempo e soprattutto soffrire, per chi non merita

☀️Vergine c’e’ equilibrio benessere e pazienza tanto da sopportare con grande coraggio cose veramente che altri non reggerebbero, siete molto saggi e spesse volte vi dedicate troppo al benessere anche di altri, e’ ora che pensiate un po’ a voi, dedicatevi una giornata di coccole

🌟Bilancia siete persone pulite oneste e sincere e spesso non sono doti apprezzate dai piu’, ma c’e’ ancora chi pensa a voi come una persona leale e su quelle potete contare, chiedete una mano se avete bisogno di aiuto, e’ la giornata giusta per farlo

🌟Scorpione in amore in questo periodo potreste trovare la vostra anima gemella, il vostro compagno ideale, c’e’ un’unica cosa a cui fare attenzione, a non dipendere troppo uno dall’altro e far diventare soffocante ogni cosa. Sono in arrivo notizie

☀️Sagittario inizia qualcosa di nuovo e s’iniziano a muovere i primi passi, oppure state rinnovando qualche cosa che gia’ fate, attenzione a non essere troppo ingenui o fiduciosi, il mondo e’ pieno di lupi. Tenete per voi i vostri progetti

☀️Capricorno vi state muovendo nella direzione giusta, e avrete anche l’opportunita’ di chiarire alcune cose, ma non fate scenate troppo lacrimevoli, serve che mostriate il vero carattere e la diciate proprio come ve la sentite. E’ arrivato il momento giusto

🌟Acquario per voi i problemi in generale, via via si stanno risolvendo in particolare il settore finanziario migliora molto, e ci sono risposte che vi premono molto in arrivo, prima di controbattere riflettete

🌟Pesci la stabilita’ a volte e’ un po’ monotona, qualcosa anche banale, fatelo per voi stessi diversamente arrivate a stanchezza e confusione. E’ ora di pensare a voi stessi

⭐️Buona giornata ⭐️

