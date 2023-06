🟪🟧🟨 Astrotarocchi 🟩🟦🟪

🟥🟧 24 giugno 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟪Ariete arrivano ( nei prossimi giorni ) notizie fortunate e’ possibile che sia una gratificazione o la riuscita di qualcosa che aspettate da tempo, quindi si apre un buon canale per la vostra realizzazione

🟧Toro il pensiero e’ verso qualche notizia che deve arrivare e che state aspettando, nel frattempo ci sono buoni amici che vi sostengono in questo preciso momento, molto particolare, non siete mai davvero soli, coraggio, andate avanti

🟨Gemelli anche se il periodo e’ stato un po’ duro, le nuvole se ne vanno e finalmente si torna a vedere splendere un bel sole, fatto di amicizie amori nuove conoscenze e insomma un’estate ” colorata ” vi aspetta

🟪Cancro c’e’ in arrivo per voi qualcosa di fortunato, che interrompe, finalmente, un momento pesante in cui si sono ripetute piu’ volte le stesse cose e senza un’apparente motivo, qualcosa l’avete appreso, qualche errore non si ripetera’ mai piu’ nella storia e quindi ora potete proseguire tranquille e godere di tutti i privilegi che l’Universo vorra’ donarvi, ve li siete guadagnati

🟧Leone attraverso un’amico/a e’ probabile riceverete un informazione importante e sara’ fortunata, proprio quello che serviva a voi per avere conferma di una vostra intuizione e per poter agire ovviamente al meglio e raggiungere la vostra meta

🟨Vergine state per vivere un momento veramente bello, dove coronerete un vostro sogno, dovete avere solo un po’ di pazienza e poi sara’ tutta un’altra storia

🟪Bilancia siete un po’ malinconici, accade, purche’ duri poco e si cambi la direzione dei pensieri, evitate di scendere troppo giu’, ma anzi al contrario cercate di alzare l’asticella dell’umore, per voi le cose sono destinate a cambiare e presto, nel frattempo cercate di stare al meglio che potete

🟨Scorpione ci sono notizie che v’infastidiscono e che vorrete chiarire con chi di dovere, fatelo, vi rasserenerete velocemente e andrete oltre, a sistemare le vostre cose

🟪Sagittario forza continuate a lottare nulla e’ per sempre in bene e in male, quindi il tempo che il vento cambia e volerete con le vele issate verso le vostre mete, state solo prendendo la rincorsa

🟧Capricorno sopporterete delle gratificazioni che vi sembreranno troppo ipocrite per essere vere, forse risponderete a tono, non agitatevi piu’ del dovuto

🟨Acquario discussioni molto facili in questi giorni, taglierete dei ponti in maniera chiara e netta, avete capito che non v’interessa di chi non c’e’ mai per voi, e fate bene

🟪Pesci un bel successo vi aspetta state tranquilli ve lo siete meritato non arriva per caso avete faticato tantissimo e le persone che vi circondano vi riconoscono i meriti quindi potete essere soddisfatti di voi stessi



🟧Buona giornata 🟨