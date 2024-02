Astrotarocchi 24 febbraio 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ

🌹24 Febbraio 2024 di Cristina Olmi🌹



Ariete una decisione presa porta pace e serenita’ e questo porta al ritorno anche della fortuna, farete un accordo molto fortunato con qualcuno e finalmente le strade che sembravano impraticabili, improvvisamente si aprono e si puo’ iniziare a correre

Toro arriva una proposta interessante anche a voi, che lentamente nel tempo dara’ la possibilita’ di migliorare la vostra situazione, ci sara’ tranquillita’ e serenita’, e questo vi portera’ inevitabilmente anche ad uscire dalla innata diffidenza e ad aprirvi un po’ di piu’ al mondo

Gemelli possono esserci delle piccole discussioni che rientrano subito perche’ si comprendera’ che non e’ il momento di dire quello che si pensa, vi riserverete in futuro di dirlo in momento migliore, tuttavia la giornata scorre liscia e tranquilla

Cancro siete di vita sociale, arrivano notizie di amici, conoscenti ed e’ possibile qualche spostamento / gita ( tempo permettendo ) da qualche parte, diversamente arrivano buone notizie sul fronte lavoro, forse un miglioramento / aumento, e comunque la giornata e’ buona per voi

Leone per voi in arrivo colpi di fortuna, arriva il benessere sentimentale e questo porta una nuova speranza, se tutto questo e’ ancora possibile, vuol dire che tirarvi su il morale dipende anche da voi, rimboccatevi le maniche e ripartite, dopo la tempesta il sole esce sempre

Vergine qualche nemico esce allo scoperto e si comprendera’ cosa l’ha animato fin’ora contro di voi, finisce la confusione e tutto quello che era bloccato finalmente riprende a camminare, ritorna un bel sole e una buona energia

Bilancia il periodo e’ ottimo per fare dei cambiamenti che riescono anche molto bene, sono favoriti i nuovi inizi di qualunque tipo di lavoro, o di amicizie, e si comincia a non guardare piu’ indietro, e’ ora di mollare il vecchio e guardare al nuovo

Scorpione notizie in arrivo e potrebbe esserci un ritorno di fiamma, non sara’ possibile se questa persona non si mostrera’ sinceramente leale, se anche solo vi renderete conto di qualcosa non detto, non ci saranno ritorni. e in ogni caso riflettete prima di fare qualunque scelta, la giornata e’ tranquilla

Sagittario avete scelto di fare qualcosa che non avete mai fatto, e camminate con cautela, ma quello che non sapete e’ che nel tempo andra’ molto bene e sarete comunque seguite da qualcuno esperto che non commettera’ passi falsi, ma anzi fara’ di tutto per spronarvi e ci riesce molto bene, il connubbio portera’ bene a voi e a chi vi aiuta, quindi non abbiate paura di sbagliare, e avanti tutta, la giornata e’ buona

Capricorno fine di un epoca, e inizio di un’altra o si rinnova una cosa che gia’ esiste, sta di fatto che tutto cambia comprese le idee arrivano soldi extra, lavoro, e anche momenti di gioia e inoltre si scopre qualcosa che non sapete, insomma si apre decisamente un portone, e finalmente si respirera’ un aria nuova

Acquario giornata in cui farete il riassunto della settimana, avete fatto tanto e bene, avete risolto alcune questioni anche delicate ora dovreste riposare, ma, avendo qualche progetto in testa, non riuscite a staccare la spina, se pero’ serve per rivedere alcune cose che ben vengano le riflessioni, e comunque dedicatevi anche un po’ a voi, la giornata e’ buona

Pesci si risolve una situazione delicata e la chiave e’ in un ente che vi dara’ ragione su qualcosa a cui tenete, fatto questo, andrete avanti e sara’ la prima di una lunga serie, s’inizia a respirare



Buona giornata