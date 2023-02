Astrotarocchi: 24 febbraio 2023

-Ariete arrivano buone notizie dalla famiglia o da persona a cui tenete davvero molto, forse c’e’ stato qualche screzio precedente e ci sara’ un chiarimento

-Toro confusione nel lavoro, sara’ meglio fermarsi un attimo e rimettere ordine, per poi ripartire con nuove iniziative

-Gemelli la giornata scorre serena, ci sono scelte da fare ma che probabilmente rimanderete, non avete voglia di pesantezza

-Cancro notizie buone riguardo qualcosa che si sistema e che molto vi ha preoccupato, state sereni, la soluzione e’ vicinissima

-Leone all’improvviso arrivano notizie che proprio mal digerite, sono sicuramente di lavoro, c’e’ un nuovo inizio davvero fortunato, forse appunto inizia un nuovo ramo del vostro lavoro, andra’ bene

-Vergine e’ in arrivo soluzione economica che cambia completamente lo scenario e finalmente ritorna il sole anche per voi

-Bilancia qualcuno che vi da’ molto noia all’improvviso scomparira’ dallo scenario e potrete fare scelte diverse rispetto a quello che fate ora

-Scorpione e’ un momento di transizione, alcune cose cambiano molto velocemente, altre sembrano non avere fine, piano piano si aggiusteranno gli equilibri, nel frattempo navigate un po’ a sentire

-Sagittario trattenete il fuoco che vi porterebbe a dire anche cose che non pensate, un attimo di riflessione non guasta sicuramente e vi fa mantenere dei rapporti che ancora sono importanti per voi, quando sara’ il momento protrete dire la vostra, ora non e’ il caso

-Capricorno comunicazioni importanti sono in arrivo, molto positive per voi, potrebbe essere un contratto un patto un accordo con qualcuno, in ogni caso e’ una buona giornata per voi

-Acquario e’ possibile un incontro con un’amica o qualcuno a cui volete veramente un bene fraterno. La giornata e’ comunque ottima per voi

-Pesci le soluzioni per voi arriveranno solo che non percorrete un’autostrada, ma scalate una montagna a mani nude, e lo state facendo al meglio che potete, dovete solo non perdere la forza e la volonta’

Buona giornata a tutti

