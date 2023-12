Astrotarocchi 24 Dicembre 2023 di Cristina Olmi

Ariete Siete un po’ raccolti in voi stessi, ci sono piu’ strade fra le quali scegliere e qualcuna di queste sperate vi conduca alla soluzione di una questione, per questi giorni, e’ meglio non decidere nulla, e riflettere ancora un po’, potreste prendere una strada senza uscita, meglio godersi la festa e aspettare un momento

Toro molto probabili per voi ci siano spostamenti, e potrebbero, arrivare le notizia che tanto state aspettando, potrebbe esserci un chiarimento molto importante , i fastidi dei tempi scorsi sono terminati, queste giornate saranno senza dubbio tranquille, approfittate per riposare

Gemelli ci potrebbero essere nei prossimi giorni, dei cambiamenti riguardo lavoro e nuove iniziative, ci sara’ un po’ di adattamento, ma andando avanti gli eventuali ostacoli saranno comunque bloccati, s’inizia l’anno con delle novita’ che male non fanno

Cancro qualcuno di voi e’ possibile che traslochi o c’e’ un cambio di lavoro, che sacrifici ne porta ma i risvolti per voi saranno piu’ che positivi, avete davanti un bel percorso di soddisfazioni

Leone alcune scelte sono chiarissime riguardo forse il lavoro o una casa, e c’e’ una grande gioia in arrivo per voi, quindi se state progettando qualcosa per lavoro o per la casa, nei prossimi tempi ne ricaverete veramente una bella soddisfazione

Vergine arrivano o notizie o una persona che vi porta davvero fortuna, quindi orecchie tese e sara’ possibile che arrivi un invito inaspettato, accettatelo perche’ vi divertirete

Bilancia giornata tranquilla di riposo e di somme che si tirano per comprendere se c’e’ qualcosa che si poteva fare e non si e’ fatto o se si e’ fatto tutto quello che era in programma, insomma e’ momento di bilanci che per voi, visto l’anno difficile, potete considerare positivo. Ora pero’ riposate

Scorpione vi state muovendo verso nuove situazioni e nuovi accordi da prendere con qualcuno, e ci sara’ un nuovo inizio che nel tempo dara’ le sue soddisfazioni fate bene ad accettare

Sagittario arrivano riconoscimenti che non v’aspettare e gratificazioni economiche che rimarranno salde nel tempo e nessuno ve le togliera’ quindi avete fatto un buon lavoro

Capricorno per voi, prossimi giorni arrivano patti accordi contratti ottimi, davvero buoni e fortunati, non pensateci troppo ad accettare, la giornata comunque e’ tranquilla

Acquario gli ostacoli sono bloccati alle vostre spalle, e voi potete ora prendere le vostre decisioni in totale autonomia senza nessun disturbo esterno, pianificate al meglio che potete, e iniziate a costruire, la giornata e’ comunque tranquilla

Pesci giornata tranquilla all’insegna dei preparativi, qualcuno di voi si spostera’, e farete di tutto perche’ l’umore risalga, e’ ora di reagire e risolvere le vostre questioni l’anno prevede battaglie ma anche vittorie



Buona giornata



