Astrotarocchi 24 dicembre 2022

a cura di Cristina Olmi



⛄️Ariete C’e’ confusione per qualcosa di burocratico da risolvere, se cosi e’, si mettera’ a posto

⛄️Toro e’ una giornata tranquilla all’insegna della riflessione e del desiderio molto forte di seppellire ogni sofferenza. Fate bene

⛄️Gemelli le idee sono chiare. La strategia per arrivare dove volete anche, valutate solo attentamente tutti i pro e i contro di una questione e agite di conseguenza

⛄️Cancro arrivano ottime notizie sul fronte dei soldi, e riuscirete finalmente a rilassarvi un po’ , le festivita’ scorreranno tranquille

⛄️Leone notizie e situazioni in arrivo vi rallegreranno un umore che non e’ proprio il massimo, ma che appunto e’ in risalita

⛄️Vergine la situazione generale per voi e’ tranquilla, arrivano nuovi progetti e nuove iniziative che dovrete coltivare e portare avanti daranno ottimi risvolti futuri

⛄️Bilancia troppa ansia dovrete ridurre lo stress e se proprio questo deriva da una scelta da fare, fatela senza troppo pensarci

⛄️Scorpione sul lavoro ottime possibilita’, ci sono entrate extra e soddisfazioni quindi per una volta fermatevi e godetevi il risultato

⛄️Sagittario per voi i miglioramenti sono in arrivo e non solo ci possono essere ritorni e divertimento. Un momento magico per voi

⛄️Capricorno ci sono notizie che vanno e vengono e forse qualche piccolo ostacolo che pero’ nell’arco di breve tempo si risolve

⛄️Acquario sara’ una giornata tranquilla e in arrivo un miglioramento dell’umore e della situazione in generale data da una serie di eventi positivi

⛄️Pesci si faranno delle scelte che cominciano ad essere inderogabili e possono riguardare famiglia o cose di famiglia molto vecchie, anche qualcosa che puo’ riguardare un eredita’



⛄️⛄️Buona giornata ⛄️⛄️