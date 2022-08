Astrotarocchi: 24 agosto 2022

-Ariete avete una gran voglia di rivoluzionare un po’ tutto, i piu’ audaci e coraggiosi lo faranno, gli altri ci studieranno ancora sopra ma presto anche loro lo faranno

-Toro avete messo troppo cuore ora avete voglia di metterci una pietra sopra, magari una via di mezzo sarebbe la migliore idea, non troppo cuore e nessun blocco, date modo a gli altri di agire

-Gemelli c’e’ un rinnovamento e un nuovo inizio per voi, ma anche notizie da parte di qualcuno che parte per l’estero o che torna da voi, potrebbe essere un ritorno sentimentale

-Cancro ci sono amici davvero fedeli che chiederanno il vostro aiuto, non negatelo e ricordate che per loro voi siete veramente una colonna su cui contare non deludeteli

-Leone attenzione nella giornata di oggi a proposte che possono sembrare allettanti, non lo sono affatto, diffidate e fino a che non vedete chiaro ogni aspetto della questione, non firmate nulla

-Vergine la scelta fra 2 o piu’ opportunita’ per una questione che vi sta a cuore, vi sta stressando molto, ma non e’ il caso. Rimanete ferme e guardate come agiscono gli altri solo dopo prendete la strada che vi sembra migliore

-Bilancia avete una chiave per sbloccare qualcosa o sul lavoro, o su una questione burocratica, ma se non vi muovete e la chiave l’avete voi per risolvervela velocemente, nessuno lo potra’ fare al posto vostro. Agite

-Scorpione in segreto state sopportando molto qualcosa o qualcuno, ci sono sofferenze che non si possono evitare, ma altre si quelle che potete, evitatele e riprendete ossigeno

-Sagittario accordi di tipo economico sono in arrivo e sono vantaggiosi per voi, non sottovalutate nessun aspetto e in ogni caso in futuro vi portera’ guadagni abbastanza consistenti

-Capricorno confusione e agitazione sono il motivo conduttore della giornata, ci saranno comunicazioni che per voi saranno poco convincenti, ma nell’arco poi della giornata si chiariranno

-Acquario attenzione oggi a non fare movimenti che prevedono un’azione astuta, non riuscireste nell’intento, per oggi lasciate riposare la volpe che c’e’ in voi

– Pesci possibili momenti molto belli con famigliari, figli genitori con cui ritrovate la pace e la serenita’ approfittate per rinfrancare il cuore

Vi auguro una buona giornata ❤

Mi piace: Mi piace Caricamento...