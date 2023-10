Astrotarocchi 23 Ottobre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE i cambiamenti fatti di recente sembra che porteranno degli ottimi risultati, nel frattempo continuate a seminare e a non scoraggiarvi, e’ solo il tempo che vi dara’ i risultati sperati

TORO arrivano notizie e comunicazioni di lavoro o dai social e per chi non lavora un invito da qualche parte, comunque al momento sembra esser una giornata tranquilla

GEMELLI qualcosa lo chiudete in un cassetto e cercate altrove di meglio, non siete piu’ disposte a tollerare meno di quello che v’aspettate e fate bene

CANCRO ci sono questioni economiche per le quali dovrete accordarvi, e fatto questo nel tempo vi sistemerete sia economicamente che un po’ in tutto, e’ ora di rimettere in ordine le cose. La giornata scorre liscia

LEONE ci sono decisioni da prendere che un po’ v’innervosiscono, ma e’ bene prenderle e trovare soluzioni, non si puo’ lasciare sempre che tutto si risolva da se’

VERGINE avrete forse da chiarire qualcosa con qualcuno, forse un amica e sara’ bene dire le cose che sentite veramente e chiarirle, diversamente restate con i dubbi che non sono cosi simpatici da tenersi dentro

BILANCIA anche se a volte sembra che non accada nulla l’Universo lavora per noi, e tutto accade quando e’ il momento giusto, quindi cercate di pensare che nulla e’ perduto ma magari si trasforma in altro, comunque la giornata e’ abbastanza tranquilla

SCORPIONE c’e’ qualcosa che vi disturba molto e per questo avete deciso di non fare passi, state tranquille che quello che e’ giusto per voi comunque o vi muovete o non lo fate, l’otterrete comunque

SAGITTARIO ci sono piu’ strade che potete prendere al riguardo di una faccenda, la cosa vi creera’ confusione, niente paura basta aspettare e c’arriverete senza forzature a capire quale intraprendere e qual’e’ la migliore per voi

CAPRICORNO siete in bilico per una scelta da fare, ma prestissimo capirete meglio alcune cose e l’indecisione lascia posto alla chiarezza e sopratutto alla tenacia con cui perseguirete i vostri obiettivi, ovviamente raggiungendoli

ACQUARIO dopo tanta fatica arriva la risoluzione a un problema e nel contempo c’e’ un accordo per un trasferimento, o un accordo per tornare o per fare dei cambiamenti comunque la vostra vita e’ in marcia

PESCI c’e’ una diminuzione di momenti pesanti e si fa’ chiarezza su alcune questioni che riguardano lavoro, situazioni economiche e un po’ tutti i settori vitali importanti per voi, ci vuole tempo ma tornerete alla serenita’



Buona giornata