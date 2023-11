Astrotarocchi 23 Novembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete attenzione ad amicizie un po’ furbette e comunque la carta segnala il bisogno di riposo, c’e’ bisogno di riposare anche l’anima per la sopportazione a cui spesse volte siete sottoposti, le nuvole di una giornata passano in fretta e quello che c’e’ in sospeso si risolve



Toro da uno step importante che, c’e’ stato, c’e’ anche stato un inizio incerto che pero’ va migliorando di giorno in giorno fino alla risoluzione positiva delle questioni in corso, quindi andate avanti e lasciatevi tutto alle spalle, si risolvera’ tutto



Gemelli e’ possibile la rottura di un amicizia, o comunque il tenersi piu’ distante da qualcuno fino a quando non si chiarira’, da li in poi si muoveranno passi piu’ cauti facendo attenzione a non sbagliare, fino a quando non tornerete a fidarvi



Cancro per un colpo di fortuna qualcosa che riguarda il lavoro si risolve ed eventuali ostacoli, o persone che ostacolano il vostro percorso verranno alla luce, da quel momento in poi potrete stare traquilli



Leone diminuiscono i spostamenti per chi viaggia e c’e’ un ritorno che pare sara’ accompagnato dalla fortuna, all’improvviso si faranno delle scelte per la propria serenita’



Vergine ci saranno cambiamenti positivi da parte di persone a cui volete bene nei vostri confronti, e buone notizie che arrivano dal lavoro e che vi gratificheranno molto



Bilancia vi siete un po’ stancate di muovervi un po’ come si muovono gli eventi intorno a voi, e quindi date un bello stop e vi risolverete alcune cose a modo vostro e solo dopo sarete soddisfatti



Scorpione ci sono notizie che arrivano che non sono molto chiare, ma attraverso l’aiuto di una persona lo chiarirete e risolverete, giornata un po’ noiosa, ma verso sera migliora decisamente



Sagittario il vostro cuore e’ ancorato da qualche parte, ma non avete sbagliato ad aspettare che maturassero gli eventi, arriva per voi la serenita’ e le pace dopo una miriade di battaglie fatte. Era ora



Capricorno esce allo scoperto qualcosa che non sapete e si ripete qualcosa che gia’ conoscete e si risolve qualcos’altro, decisamente giornata molto intensa ma con dei buoni risultati



Acquario qualcuno ha scelto di evitare discussioni con voi, sa bene che ci rimetterebbe, mantenete alta la guardia, perche’ comunque e’ sempre una persona che non vi e’ amica e puo’ agire in qualunque momento



Pesci momento finalmente di respiro, c’e’ una bella pausa fra una battaglia e l’altra, godetevela, e le prossime vedrete che riuscirete a superarle molto meglio rispetto al passato, e’ un buon momento per voi

Buona giornata



