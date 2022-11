Astrotarocchi: 23 novembre 2022

⛈Ariete oggi e’ previsto che un po’ di fortuna vi assista e qualcosa una pratica, una situazione si risolve e molto velocemente, sollecitate qualcosa che vi spetta, le pratiche vanno risvegliate

⛈Toro trovate un modo per rimanere tranquille ma sulla difensiva, e c’e’ una chiave, che apre una porta, ma con se si da’ spazio alla confusione quindi se vale la pena apritela, diversamente proseguite e aspettate la prossima opportunita’

⛈Gemelli la giornata scorre bene il sole da’ l’energia giusta per sistemare tutto e riuscire in tutto quindi qualunque cosa dovrete affrontare, lo farete con la sicurezza che tutto andra’ bene, se ci sono cose in sospeso, sistematele, e soprattutto abbiate fiducia in voi stesse

⛈Cancro il mondo emozionale vi sta facendo un po’ penare, per un po’, almeno fino a che non si chiariscono le cose fate cose diverse, chiudetele nella vostra cassaforte e occupatevi del resto, non potete abbandonare tutto, a causa delle emozioni, tornerete a farle brillare, per ora potete solo andare avanti.

⛈Leone dall’attuale stabilita’, quasi monotona, all’improvviso quello che vi da’ noia si risolve, e quindi se non e’ oggi e’ prossimi giorni, con un colpo d’astuzia sbloccate qualcosa, ci sono anche novita’ in arrivo sul lavoro, vista la competenza che avete verrete premiati per questo, e torna la serenita’

⛈Vergine all’improvviso per voi ogni tanto le giornate si complicano ma niente paura la vostra precisione vi aiutera’ a ricomporre un evento e a fare chiarezza, e quindi un fastidio di poche ore e torna la serenita’

⛈Bilancia aspettate che alcune cose si sistemino, le cose destinate a mettersi apposto lo faranno, quindi nel frattempo vivetevi la quotidianita’ tranquilli e sicuri soprattutto di voi stessi

⛈Scorpione l’istinto vi condurra’ a capire qualcosa a cui non avevate fatto caso fino ad ora, e’ qualcosa che all’improvviso passa per la testa e questo e’ quello che realmente succede. Saprete molto bene come regolarvi

⛈Sagittario vi piace controllare tutto, anche se vi sentite sempre liberi d’andare e venire come volete, oggi meglio evitare di essere troppo pressanti e controllate meno tutto, prendetevi una giornata di deleghe a qualcun’altro e riposate la testa, anche lei ha bisogno ogni tanto di liberarsi

⛈Capricorno state cercando di vedervi riconosciuti meriti e guadagni che vadano oltre quello che si vede all’apparenza e voi valete effettivamente di piu’, state tranquilli otterrete cio’ che vi spetta e senza nemmeno troppo discutere, e’ giusto e basta

⛈Acquario ben radicate e con i piedi a terra siete un po’ chiuse in voi stesse, tenete fermi tutti i pensieri che ritenete possano buttarvi giu’ il morale e sopratutto e’ in netto miglioramento tutto il settore sentimentale, ci saranno ritorni e molta serenita’

⛈Pesci attenzione a confusione e discussioni che si ripetono da parte di una persona e che crea nervosismo, spalmatevi ( metaforicamente parlando ) di olio e lasciatevi scivolare tutto, non e’ il caso di dar credito a certe situazioni, migliora tutto nei prossimi giorni

⛈ Vi auguro una buona giornata ⛈

