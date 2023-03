Astrotarocchi 23 marzo 2023 a cura

di Cristina Olmi



-Ariete e’ il momento di mettere in moto un po’ d’elasticita’, siete molto bravi quando si tratta di seguire le regole e le osservate in maniera scrupolosa, ma e’ arrivato il momento di non essere il tronco d’albero, ma le foglie che seguono il vento e si piegano verso quella direzione, e’ cosi che andra’ seguita la vita, seguendo l’onda, le sorprese positive non tarderanno ad arrivare

-Toro ci sono stati fortissimi ritardi nella vostra vita, e la scelta e’ quella di lasciarsi tutto alle spalle e andare avanti, o quella di restare comunque ancorati a questa cosa da risolvere e proseguire in ogni caso il cammino. Nessuno vi puo’ dire quale sara’ la scelta giusta, ma e’ giunto il momento di farla, qualunque essa sara’ portatela avanti senza esitazione

-Gemelli c’e’ un re di coppe che parla di un uomo per voi importante o che c’e’ o che arrivera’, come sempre potranno esserci degli ostacoli, ma nel tempo riuscirete anche a superarli, ci vorra’ pazienza, ma tutto fa ben sperare, non abbiate fretta, nulla accade se l’universo non decide

-Cancro all’improvviso arriveranno notizie molto importanti per il vostro lavoro e per la vostra vita, forse un contratto a tempo indeterminato, forse un aumento di livello, che apportera’ molti benefici a voi e alla famiglia e sara’ motivo di rivedere la vita un po’ in maniera ottimista

-Leone siete ancora un po’ confusi, la vostra meta la conoscete ma ancora procrastinate alcune scelte che la vita ve la cambierebbero, diciamo che forse la vita che fate ancora vi piace? Bene e allora proseguitela, alla fine chi vorra’ capira’ e chi no, magari non era nel vostro destino, qualunque cosa sara’, sara’ quella giusta per voi

-Vergine state controllando qualcuno o qualcosa e siete in movimento con un ottima energia, lo fate con la giusta cautela ma attenzione potrebbe, per istinto qualcuno capire qualcosa e non permettervelo piu’, staccate la spina per qualche tempo dai controlli e’ bene per voi, e per chi vi sta vicino

-Bilancia c’e’ una sorta di dipendenza da una situazione sentimentale che nonostante sembri impossibile ora nei prossimi mesi dara’ risultati che davvero non sperate, una bella realizzazione che fara’ bene a voi e al vostro animo. Non perdete la fiducia nelle vostre capacita’

-Scorpione ci sono riflessioni che riguardano cio’ che avete costruito e quanto ancora dovrete fare, alle difficolta’ che avete passato a quelle che dovrete ancora affrontare, non vi manca nulla per continuare a realizzare e a costruire, e’ il momento di ripartire verso nuove e grandi mete

-Sagittario ci sono nel vostro animo energie contrastanti volete mantenere la sicurezza, ma anche sbilanciarvi in avanti, e sognate un nuovo inizio, che avrete, ma consigliatevi con chi ha esperienza in merito, realizzerete tantissimo, con fatica, ma lo farete

-Capricorno pensate a tornare o al ritorno di qualcuno che sapeva toccare le corde giuste dei vostri sentimenti ebbene la notizia buona e’ che accadra’ e l’immagine e’ proprio di qualcuno che davvero potra’ essere felice e sereno. Finalmente

-Acquario con il sistema che avete sempre adottato riuscirete ancora una volta, laddove ce ne sara’ bisogno, di risalire la china e affronterete tutto con grande grinta e serieta’, le notizie che sono in arrivo, sono positive e questa sara’ un ulteriore spinta a migliorare sempre di piu’

-Pesci la fortuna inizia a girare ma dentro di voi qualcosa ancora non torna. State tranquilli il sole sta per tornare a vostro favore e vuol dire che tornera’ fortuna successo e le speranze saranno esaudite.

Buona giornata