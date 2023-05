🟥🟧🟨Astrotarocchi🟩🟦🟪🟥🟧23 Maggio 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟥Ariete ci sono molti sforzi che state facendo per ottenere qualcosa, li vedrete premiati entro breve tempo, con soddisfazioni e gratificazioni

🟧Toro giornata tranquilla dove si svolgono le proprie cose, a tratti puo’ risultare un po’ pesante comunque la giornata scorre senza particolari problemi

🟨Gemelli oggi un piccolo colpo di fortuna puo’ arrivare, non necessariamente in termini economici ma anche in altro modo, una mano inattesa un favore, comunque e’ una buona giornata

🟥Cancro arrivano notizie di un uomo per realizzare una cosa nuova, forse una nuova attivita’, o magari un nuovo inizio sentimentale, insomma qualcosa di nuovo, e’ in arrivo

🟧Leone si risolve un problema e in maniera definitiva, vi ha dato un bel filo da torcere ma la soluzione sara’ stabile per molto tempo quindi un ottimo risultato per voi in arrivo

🟨Vergine ci sono riconoscimenti che vorreste avere ma che sono bloccati, per ora e’ inutile batterci la testa contro, arriveranno al tempo giusto, anche se vorreste realizzare prima, abbiate fede arrivano

🟥Bilancia giornate con un po’ di stanchezza, che si potranno risolvere con un po’ di riposo, quando si puo’ ovviamente e in compagnia di persone con le quali si sta bene, vi ricaricherete presto

🟧Scorpione qualcosa che state facendo avra’ un buon esito e vi portera’ successi un po’ a cascata, si aprono porte a nuove situazioni ottime per voi

🟨Sagittario un momento in cui nulla ha stabilita’ e certezza, come un po’ per tutti, mantenetevi centrati e continuate la vostra strada piano piano la nebbia si dirada sempre cosi sara’ anche per voi

🟥Capricorno cercate una chiave, o l’avete per sbloccare qualcosa ma per ora non la state usando, a breve potrebbe far comodo tirarla fuori

🟧Acquario si fa chiarezza con un dialogo e si ritrova un po’ di pace e serenita’ che ultimamente ha un po’ traballato, e’ ora di ripartire e costruire nuove strade e nuove possibilita’

🟨Pesci per voi nulla e’ facile ma con la fortuna che vi viene in aiuto dovreste risolvere qualcosa di abbastanza pesante, e’ per un breve periodo ma il sospiro di sollievo lo tirate, nel frattempo troverete una soluzione



🟥Buona giornata 🟧