🌹🌹🌹 Astrotarocchi 🌹🌹🌹

🌹🌹23 luglio 2023 di Cristina Olmi🌹🌹



🌹Ariete per voi la giornata e’ tranquilla ma temete che qualcosa possa venire fuori, magari un vostro pensiero, un idea, ma cercherete poi alla fine di restare positive e di non dare peso piu’ di tanto. Cercate di riposare

🌹Toro un cambiamento di direzione ( anche d’idea non necessariamente un cambiamento vero e proprio ) sara’ molto fortunato e pieno di altre buone idee, un po’ come una catena di chiavi, che aprono altre porte, una specie di matrioska continua e finalmente si apre per voi un mondo di possibilita’, date sfogo alla creativita’

🌹Gemelli arrivano comunicazioni con qualcuno che vi e’ amico nuove iniziative dove l’unica meta da raggiungere e’ la spensieratezza e la voglia di divertirvi, fate bene a rilassarvi e divertirvi, ci vuole anche quello

🌹Cancro con una mossa astuta all’improvviso decidete di diminuire qualcosa, forse proprio il pensiero verso qualcosa o qualcuno e ” migrate ” con la testa altrove in cerca di pace e relax e ne avete veramente bisogno, quindi fermatevi e alleggerite i pensieri

🌹Leone qualche successo e’ stato gia’ riscosso, ma non avete finito qui, sono in arrivo altri successi e riconoscimenti per l’ottimo lavoro svolto, ora pero’ e’ il caso di risolvere le questioni personali, o quantomeno portare nel concreto qualcosa che avete in mente quindi agite e’ ora

🌹Vergine oggi un po’ di malumore latente si affaccia ma voi fate spallucce, chiudetele le porte in faccia e andate oltre la giornata se non date retta al malumore andra’ bene rilassatevi con i vostri cari

🌹Bilancia la chiave per risolvere un vostro problema sta su qualcosa che e’ scritto, qualcosa che o v’arriva o che in passato e’ stato scritto, e’ un po’ enigmatica come spiegazione ma e’ su un documento una stampa, qualcosa di scritto che troverete la soluzione a un vostro problema, riflettete e risolverete la questione

🌹Scorpione con un piccolo sacrificio otterrete molto di piu’ di quello che pensate, fra cui guadagno insperato e successo, e voi non siete insoliti al sacrificio, questa volta varra’ la pena

🌹Sagittario voi il sole e il fuoco l’avete dentro, quindi non sara’ qualche nuvola passeggera che vi crea il problema, andate oltre qualunque cosa e rilassatevi

🌹Capricorno arrivano le gratificazioni da parte di qualcuno per cui avete lavorato in maniera egregia, e ve ne sara’ molto riconoscente, arrivano anche notizie di…cuore a cui tenete molto

🌹Acquario attenzione a non firmare nulla che non vi convince, potrebbe nascondersi qualche insidia, controllate che tutto sia in ordine e solo dopo eventualmente firmate

🌹Pesci giornata tranquilla dove dovrebbero regnare riposo e tranquillita’, fate buon uso della giornata di tregua, vi serve una pausa



🌹🌹🌹🌹 Buona giornata 🌹🌹🌹🌹