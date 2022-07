Astrotarocchi: 23 luglio 2022

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ariete da parte vostra c’e’ molta sincerita’ e umilta’ ma fate attenzione con chi lo siete, qualcuno non lo e’ con voiToro e’ un momento particolarmente positivo per le questioni economiche, possono capitare buone occasioni, non fatevele sfuggireGemelli attenzione a non cedere alle lusinghe di qualcuno che vuole portarvi indietro invece di spingervi in avanti lasciatevela /o al passatoCancro qualcuno vuole sottrarvi qualcosa una forte protezione e una buona energia, mi viene da pensare a un vampiro energetico, evitate come la peste chi vi fa sentire stanchi e spossati solo parlandoci, andate proprio oltreLeone siete in un momento dove fate prevalere il sentimento ma se non lo manifestate non serve, vuotate il sacco prima che finiscano le possibilita’Vergine c’e’ una sfida che dovrete superare un litigio o discussione con qualcuno, non portatela all’esasperazione, basta un po’ di buon sensoBilancia attenzione a non essere imprudenti o ad essere sventati mentre siete in viaggio potreste avere qualche ostacolo, e far slittare i tempiScorpione siete un po’ tormentato e inquieti e’ solo una giornata che passera’ in fretta, qualunque sia il motivo non sempre si puo’ risolvere nell’immediatoSagittario ci sono notizie di lavoro a breve di qualcosa che avete fatto e che ha riportato un successo, quindi e’ possibile un aumento o di lavoro o di stipendioCapricorno ci sono le possibilita’ di un ritorno una nascita, una nuova idea che prende forma ci sono progetti che sono appena nati o saranno in via di sviluppo a breve un periodo molto creativoAcquario c’e’ qualcosa che subite ingiustamente, a breve si chiarira’ nel frattempo non prendetevela piu’ di tantoPesci dovrete far caso ad avvenimenti che accadranno in questa giornata, e’ nei particolari che troverete diverse risposteVi auguro una buona giornata