🟪🟧🟨 Astrotarocchi 🟩🟦🟪🟥🟧 23 giugno 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟪Ariete c’e’ qualche decisione che dovrete prendere al riguardo di qualcuno, vi pesa un po’ come scelta, ma la farete con la buona pace di tutti, potrebbe arrivare un bel ” colpo di fulmine ” per qualcuno che ha voglia di avventure

🟧Toro sta per arrivare un’opportunita’ molto ghiotta per voi, ed e’ quella che vi porta ad un bel successo, naturalmente valutate attentamente prima di accettare qualunque cosa

🟨Gemelli per voi c’e’ qualcuno che vi porta veramente nel cuore ma fatica a dirlo, e’ molto protettivo e attento a cio’ che vi capita, direi anche abbastanza ” preso ” c’e’ un momento davvero molto bello e fortunato per voi, godetevelo

🟨Cancro per voi si chiude qualcosa e cambiate letteralmente direzione verso nuovi orizzonti, e nuove situazioni da vivere, quando e’ ora di dare uno stop, qualcosa si e’ imparato e qualcosa di nuovo arriva, molto positivo per voi

🟪Leone potreste avere voglia di camminare in mezzo alla natura e non e’ male come idea, vi ricarichereste le pile e non solo, potrebbe capitarvi un’occasione molto fortunata d’afferrare al volo

🟧Vergine c’e’ un bel progetto pronto per voi, ancora non lo sapete ma arriveranno segnali molto chiari, sara’ un progetto davvero grande e che ha bisogno di tutta la vostra volonta’, approfittate per recuperare energie, presto ne avrete bisogno

🟨Bilancia l’ambiente dentro il quale vi muovete e’ molto determinante per voi, quello che non e’ adatto o positivo per voi, va tagliato fuori, e con il resto potrete condividere quello che di bello c’e’ per voi, sganciatevi da quello che non va

🟪Scorpione a volte ripercorrere troppo il passato non va bene, troppo dolore, troppa sofferenza e’ un carico che non dovreste portarvi ma anzi guardatevi intorno, sicuramente il meglio e’ davanti a voi

🟧Sagittario qualcosa viene allo scoperto e potrete capire meglio alcune dinamiche accadute qualche tempo fa, qualcuno se ne fara’ carico e quello che in bene o in male ha fatto per voi, se lo riprendera’, esiste una giustizia universale che non dimentica nulla🟪Capricorno se avete in mente un viaggio romantico e’ possibile che lo realizzerete, sara’ veramente un bel ricordo che avrete nel cuore, e chi non lo progetta e’ possibile qualche spostamento fortunato, da ricordare anche questo

🟧Acquario giornata tranquilla all’insegna delle questioni pratiche, ma vi sentite un po’ come se cose contrastanti vi passassero per la testa, rimettete ordine e andate avanti

🟨Pesci ritornera’ anche nella vostra famiglia a splendere il sole e si tornera’ a ridere e a godere dei piccoli piaceri della vita, e’ stato ed e’ faticoso, ma che ci crediate o no, anche il peggio poi cambia in meglio quindi abbiate fede



🟪🟧🟨Buona giornata 🟪🟧🟨