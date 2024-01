Astrotarocchi 23 Gennaio 2024 di Cristina Olmi



♈️Ariete il vostro pensiero in questo momento e’ rivolto ai sentimenti. Un po’ di delusione c’e’ ma una volta rimarginate le ferite, tornerete meglio di prima. Un po’ di calma in questo senso e’ necessaria, ma presto qualcuno bussera’ alla porta e tornera’ il sorriso, la giornata e’ calma

♉️Toro il momento e’ difficile, vanno accettate cose importanti che non sono come le vorreste, ma davanti a voi si apriranno scenari diversi molto positivi. Lasciate tutto quello che non funziona piu’ e andate oltre. La giornata e’ buona per voi

♊️Gemelli per voi la fortuna gira al momento sul settore lavoro , dove potranno esserci delle belle impennate che portano soddisfazioni e riconoscimenti. La giornata e’ tranquilla

♋️Cancro la chiave per risolvere qualcosa al momento non l’avete voi, ma si risolvera’ comunque quindi un po’ di pazienza e tutto arriva. La giornata e’ un po’ da alti e bassi

♌️Leone arrivano per voi riconoscimenti per il buon lavoro svolto e la serenita’, un periodo di calma in cui potrete dedicarvi anche a cose che vi piace di fare, seguire un hobby, insomma avrete un po’ di tempo da dedicare a voi stessi e non e’ poca cosa, la giornata scorre

♍️Vergine ci sono entrate extra a cui non pensate proprio, la fortuna cerca di stare vicina, voi cercate di accorgervene, e comunque la giornata e’ molto positiva e da sfruttare per risolvere questioni in sospeso, la giornata e’ tranquilla

♎️Bilancia con la situazione economica vi state lentamente avviando verso un forte radicamento, quindi poche cose necessarie, si e’ elastici ma anche nello stesso tempo rigorosi pur di riuscire a stabilizzare la situazione, e ci riuscite sicuramente nei prossimi tempi. La giornata e’ buona

♏️Scorpione Per voi l’amore che si sblocca ci saranno comunicazioni chiare e fluide, scelte importanti da fare, incontri e amori che trovano finalmente la strada giusta da imboccare, la giornata ha un po’ di nuvole ma passano veloci

♐️Sagittario la giornata parte un po’ cosi cosi si risolvono alcune questioni velocemente e all’improvviso si prende un’altra piega, e inizia tutto a girare del giusto verso, a volte basta una risata che spezza la tensione e le soluzioni arrivano quasi una dietro l’altra, bastera’ ricordarselo

♑️Capricorno un momento di nervosismo rischia di alzare i nuvoloni, mantenete il controllo e sicuramente sara’ piu’ semplice districarsi nei vari impegni della giornata e senza alzare polveroni inutili, la giornata scorre liscia

♒️Acquario arrivano chiarimenti e delucidazioni riguardo a qualcosa rimasto sospeso, ci saranno a tal proposito scelte da fare e tutto in maniera rapida e intelligente, questo vi permettera’ d’arrivare alle mete prima di altri, e a volte un po’ di sana competizione non guasta, la giornata va comunque bene

♓️Pesci arrivano nuove amicizie e malgrado non sia un momento eccezionale, comunque alcune di loro saranno nel tempo anche una buona spalla dove appoggiarsi quando tira aria di tempesta, a volte fa piu’ un amico che persone da cui c’aspetteremmo chissa’ cosa. E la giornata comunque e’ buona.

