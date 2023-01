Astrotarocchi 23 gennaio 2023

Fisio fit



-Ariete Troverete la chiave e sbloccherete o un nuovo inizio o rinnoverete cio’ che gia’ conoscete, questo vi consentira’ degli ottimi guadagni, muovendo un passo per volta

-Toro per voi il vento e’ quello favorevole dei cambiamenti, sul lavoro ci sara’ fortuna, ma anche tanto impegno e tantissime soddisfazioni quindi rimbocchiamo le maniche e partiamo

-Gemelli un po’ di confusione verra’ diradata da persone a voi molto care, famigliari amici o da un uomo che davvero tiene molto a voi, ne uscite velocissime

-Cancro all’improvviso arriveranno comunicazioni brevi ma molto intense con qualcuno, e chiarirete qualcosa che non vi e’ chiaro, scoprirete di essere state spiate, e comunque sono comunicazioni molto interessanti, parlate con tranquillita’

-Leone le scelte che farete vi sono costate molta fatica e sforzo ma sapete una cosa? Vi porteranno molti riconoscimenti in termini personali e lavorativi. Bravi

-Vergine c’e’ una vittoria pronta per voi e riguarda le questioni sentimentali c’e’ un cambio di rotta, e molta profondita’, si apre un periodo meraviglioso per l’amore

-Bilancia state soffocando le gratificazioni che dovreste avere fra ansia perche’ non arrivano e sopportazione, state tranquilli che tutto arrivera’ al momento giusto, nulla che e’ vostro vi verra’ tolto

-Scorpione piccoli ostacoli non v’impediranno di raccogliere quello che avete seminato, buoni risultati ed economicamente la situazione risale molto bene

-Sagittario dovrete ignorare chi rallenta la vostra camminata, siete protette e molto forti, anche a livello economico migliorera’, non fatevi incantare da chi vi vorrebbe deboli e senza possibilita’, ne avete un mondo di possibilita’ andate avanti senza guardare indietro

-Capricorno domandatevi se la strada che state percorrendo e’ quella giusta, potrebbe essere priva di sblocchi, fermatevi e ragionate se pensate che la strada e’ giusta andate pure, diversamente cambiatela non vi sgrida nessuno

-Acquario cari acquari voi che avete tanto patito state per vincere la vostra battaglia, e’ possibile che siate pronti per traslocare, cambiare lavoro, cambiare stile di vita perche’ e’ giusto cosi, non avete lavorato invano, ma per arrivare a un risultato che state per vedere

-Pesci riceverete delle scuse da parte di qualcuno che vi ha fatto dei torti, non sara’ subito, ma arriveranno e quello sara’ tutto quello che aspettate da tempo. Voi non smettete di sognarlo



Vi auguro una buona giornata ❤