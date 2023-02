Astrotarocchi: 23 febbraio 2023

Fisio fit

-Ariete E’ bene che vi concentriate su qualcosa a cui tenete molto un passo per volta arriverete a conquistare quello che volete, ma una cosa per volta

-Toro ci sono incontri per le single ma tensioni per chi e’ in coppia, per chi e’ in coppia cercate di lasciar correre e non intestarditevi

-Gemelli C’e’ un momento di forti tensioni e di paure che emergono, tenetele a bada, non e’ il momento di pensare alla paura ma di realizzare cio’ che avete in mente

-Cancro se siete single ci sono buone possibilita’ di trovare una persona giusta per voi, se siete in coppia organizzate una cena romantica aggiustera’ ogni discussione in corso

-Leone avete un po’ di confusione per quanto riguarda una questione sentimentale, la cosa migliore e’ quella di essere chiari sempre, rifletteteci e poi chiarite

-Vergine per qualche giorno c’e’ un po’ di nervosismo nell’aria meglio rimanere tranquilli nel vostro ” orticello ” ad osservare cio’ che accade, e traete le vostre conclusioni

-Bilancia cercate di ricavare l’energia da dove meglio riuscite, e’ un momento di calo, ma ritorna presto il sereno quindi qualche giorno zoppica un po’, ma subito dopo riprendete a saltare

-Scorpione Chiarite subito quello che non vi va a genio, solo cosi eviterete i musi lunghi e le tragedie che non sono da voi farle, ma per altri si, meglio parlare chiaro subito

-Sagittario e’ un momento di grandi conquiste, e grande voglia di divertimento che e’ bene sfruttare se ne avete occasione, ogni tanto fa bene anche all’umore

-Capricorno se avete in mente qualcuno e vi preparate a saltare ostacoli dovete sapere che li supererete quindi non abbiate paura e saltate pure tranquillamente la meta e’ vicina

-Acquario se non siete molto sicuri di qualcosa, aspettate qualche giorno e riflettete ancora prima di fare passi che risulterebbero essere sbagliati, se siete convinti non perdete tempo e risolvete

-Pesci la posizione, scomoda, in cui vi trovate, necessita di una soluzione a volte non cercarne ma lasciare che tutto accada e’ la migliore soluzione

Buona giornata ❤

