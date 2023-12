Astrotarocchi 23 dicembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete saranno possibili spostamenti o con amici o con parenti e arrivano notizie di persone conosciute da poco e’ una giornata tranquilla senza grandi scossoni, forse si risolve qualche piccola questione in sospeso

Toro in cuor vostro state facendo delle scelte, e la chiave per farle e’ in una notizia da parte di qualcuno, che per un colpo di fortuna in questi giorni arrivera’, si chiariscono alcune faccende, e di conseguenza agirete, le scelte che farete saranno quelle giuste per voi

Gemelli la giornata si presenta un po’ caotica e con la possibilita’ di spostamenti vari, ma ad un certo momento credo direte basta e fermate la macchina infernale, finalmente potrete rilassarvi e riposare le ultime settimane sono state davvero faticose

Cancro quando le cose iniziano ad accavallarsi e’ bene fermarsi fare ordine e ripartire ed e’ quello che probabilmente farete, di li in poi la giornata scorre liscia e senza grandi ostacoli, possibili notizie in arrivo

Leone per un colpo di fortuna si apre una strada e all’improvviso deciderete di affrontare qualcosa, sopratutto chiarire qualcosa con qualcuno, andra’ molto bene e questo vi fara’ dimenticare qualche capitolo che si e’ chiuso recentemente, non ci sara’ sofferenza

Vergine attenzione a qualcuno che cerca d’ingannarvi e vi fara’ pensare a chissa’ quale felicita’ potete raggiungere, e’ solo fumo, l’arrosto non c’e’, quindi se sentite che c’e’ qualcosa che non quadra tagliate la corda, ha ragione il vostro istinto

Bilancia si sta per lasciare una situazione problematica e si comincia a muoversi verso nuove mete, la giornata e’ molto tranquilla e vi sentirete voi stessi piu’ sereni e pronti a ricevere quello che la vita e’ pronta ad offrirvi ed e’ questo lo spirito giusto per affrontare un nuovo capitolo della vita

Scorpione la giornata e’ molto tranquilla fra una corsa e l’altra riuscirete anche a pensare un po’ a voi stesse, arrivano comunicazioni da persona che a voi interessa che vi rallegrera’ molto, possibile un invito. Inizia l’anno alla grande direi

Sagittario una fase pesante resta nel 2023 e il 24 lo aprite davvero molto bene ci sono successi, gratificazioni, guadagni extra e fortuna alleata, ma sempre con tanto impegno vostro, diversamente da sole non fanno nulla, seminate ora, si raccoglie entro qualche mese

Capricorno state lavorando troppo di fantasia e immaginate forse anche cose irreali, e vi state facendo un’idea sbagliata di qualcosa o di qualcuno, fermatevi e aspettate di conoscere bene i fatti, e solo dopo potrete farvi un idea, a volte ci sono ostacoli che arrivano proprio per farci capire questo, troppo facilmente pensate il peggio ma in realta’ arrivera’ per voi il meglio, basta non essere esagerati

Acquario mentre altri si azzuffano fra loro, voi che siete stati pesantemente colpiti, avete fatto una scelta, la piu’ giusta che potevate fare, rivolgervi a chi ha competenza e farvi aiutare, e ci riuscira’, qualcosa si risolve ma anche per merito vostro che non vi siete fatti condizionare e avete fatto quello che potevate, ne uscirete bene e sopratutto con la ragione in tasca

Pesci la fortuna riprende a girare, risolverete anche questo momento cosi cupo, e si rivedra’ la luce del sole, voi che il sole lo avete dentro usatelo per i momenti cosi e cosi, non e’ tutto nero cosi come sembra vi riprenderete

