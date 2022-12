Astrotarocchi 23 Dicembre 2022

☀️Ariete arriva l’abbondanza ma di cose belle e non tutto e subito ma arriva, ci sara’ abbondanza di lavoro, di soldi, in tutti i settori importanti si migliora nettamente

☀️Toro c’e’ un cambio di direzione che pensate di fare, lo state valutando molto seriamente, e sopratutto state decidendo quali delle strade e’ preferibile prendere, ci sono le buone stelle che vi aiutano

☀️Gemelli arrivano gratificazioni, inviti, e sopratutto un bel miglioramento su tutti i punti vitali, sopratutto nel lavoro ci saranno belle soddisfazioni, possono tornare persone che e’ molto che non si vedono

☀️Cancro ci sono nuovi inizi o rielaborazione di vecchi rapporti che riprendono improvvisamente vita, ci possono essere notizie che portano confusione ma quando c’e’ di mezzo il cuore, tutto s’aggiusta. Sempre

☀️Leone all’improvviso un’idea vi salta per la testa che qualcuno voglia manipolarvi, o comunque non vi convince, farete chiarezza su questa cosa e ritornate con una vittoria in tasca, solo dopo cambierete direzione e riprendete la vostra strada

☀️Vergine battibecchi e discussioni in famiglia, forse con i figli ma la fortuna vi assiste e passano veloci, arriva qualche invito. Attenzione qualcuno potrebbe fare un passo indietro per qualche motivo, ma sara’ un breve momento che subito passa e si risolve

☀️Bilancia possibili contatti da persone che non vedete o sentite da tempo, possibili incontri casuali o possibili belle sorprese telefonate insomma oggi e’ una delle giornate in cui magari tutto e’ possibile

☀️Scorpione tutto scorre sereno, ci sono comunicazioni e tanta pace dentro e’ pure ora viste le ultime giornate un po’ pesantine approfittatene

☀️Sagittario si parla di equilibrio e severita’ da una parte, si soppesa e dall’altra e si taglia, ma con equilibrio perfetto quindi cercate un po’ di ammorbidire la linea li dove potete ed evitate tagli drastici

☀️Capricorno malumore ma anche intuizioni che arrivano spontaneamente da dentro voi quindi piu’ che prestare ascolto all’umore che scende prestate l’orecchio all’intuizione e magari ci ricaverete delle buone cose

☀️Acquario un uomo vi dara’ un consiglio o vi mostrera’ la stada giusta da seguire e’ una persona saggia non lo farebbe per farvi del male quindi date ascolto a questa persona e male non farete

☀️Pesci dovete solo progettare sognare e mettere in atto come meglio potete i vostri sogni, siete aiutati dal cielo che benevolo dispensa i suoi doni e in tutti i modi cerchera’ di aiutarvi



