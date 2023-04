Astrotarocchi 23 aprile 2023

☀️☀️☀️Astrotarocchi ☀️☀️☀️

☀️23 aprile 2023 di Cristina Olmi ☀️



☀️Ariete potrebbe arrivare un invito a sorpresa di qualcuno a cui tenete, o meglio ancora, un colpo di fulmine con qualcuno, una situazione davvero molto bella. In bocca al lupo

☀️Toro arrivano per voi notizie positive o una proposta da parte di qualcuno, molto molto interessante, pensate prima di agire

☀️Gemelli un po’ di agitazione e nervosismo, ma nulla che dipende da voi, cercate per quanto possibile di rilassarvi

☀️Cancro i rinnovamenti in queste giornate sono fermi e starete volentieri in compagnia di persone e circondati dall’affetto di chi amate e vi ama, saranno belle giornate

☀️Leone ci vuole un po’ prima di fare chiarezza totale, nel frattempo comunque ci saranno per voi accordi, probabile lavorativi. molto fortunati con altre persone e nei prossimi giorni

☀️Vergine all’improvviso iniziano a corteggiarvi diverse persone vi divertirete molto, ma i vostri obiettivi li avete chiari in mente, sapete a chi tenete e a chi no e quindi divertitevi ma senza fare danni

☀️Bilancia la confusione va e viene, avete bisogno di stare tranquilli o di fare cose che vi piacciono e vi rilassano e’ ora che le fate

☀️Scorpione anche se agite con cautela un po’ di ansia c’e’, l’unico modo per stare tranquilli e’ fare chiarezza e comunicare in maniera inequivocabile quello che pensate, e’ il modo migliore per stare tranquilli

☀️Sagittario avete compreso che alcune strade sono impraticabili, e’ quindi cambierete direzione verso nuove situazioni e persone, ne trarrete molti vantaggi

☀️Capricorno avrete delle giornate tranquille dove dovrete fare attenzione alla fortuna, possono esserci dei momenti che dovrete prendere al volo, occhi aperti

☀️Acquario ci sono ritorni che rimarranno fermi nel tempo, occhio alla confusione e all’ansia la chiave di tutto e’ come sempre fare chiarezza sulle intenzioni e tutto sara’ piu’ semplice

☀️Pesci arrivano notizie che sono risolutorie per voi se non oggi nei prossimi giorni, e diverse cose torneranno al loro posto



☀️Buona giornata ☀️