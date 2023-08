Astrotarocchi 23 Agosto 2023 di Cristina Olmi



-Ariete potrebbero esserci dei battibecchi con qualche persona amica e la conseguenza e’ una scelta che dovrete fare di chiusura definitiva, forse e’ la conseguenza di diverse cose che non funzionavano, in ogni caso c’e’ questa chiusura, forse semplicemente alcune cose sono destinate a finire, quindi nessun dolore

-Toro arrivano buone notizie riguardo i soldi o comunque situazioni economiche, e per chi ha una relazione extra si vivranno dei momenti davvero molto belli, da ricordare per sempre ( nei prossimi tempi ) oppure troverete qualcosa di antico che vi fara’ risalire molti bei ricordi, una buona giornata per voi

-Gemelli per voi all’improvviso qualcuno fara’ un gesto eclatante, o migliorera’ e avra’ successo in qualcosa, insomma una giornata degna di nota. Forse qualcuno cerchera’ di darvi una mano per qualcosa

-Cancro arrivano messaggi o notizie scritte che vi rassicurano molto, e finalmente ritrovate serenita’ e pace un po’ persa nei giorni scorsi ora ci vuole il coraggio di riprendere la navigazione ed esplorare nuove terre ( nuove situazioni ) la giornata per voi e’ buona

-Leone un amore datato e’ quello che vi passa costantemente per la testa e a quanto tutto sembra essersi arenato, ma nulla e’ perduto, a volte bisogna solo aspettare il momento giusto o il coraggio di riaprire quel libro. Per me potrebbe accadere, non lasciate nulla d’intentato

-Vergine c’e’ un po’ di sofferenza sulla questione economica anche qui scelte da fare anche in ambito familiare e riaggiornare un po’ l’elenco spese, abbandonando un po’ l’idea della frivolezza, o meglio basta congelare, per ora le spese superflue, tornerete a poterle fare piu’ avanti

-Bilancia se qualche dispiacere e’ passato, ora arrivano le buone notizie che fanno chiarezza su qualcosa chi ha sbagliato si prendera’ la sua conseguenza e chi ha fatto bene anche , voi avete fatto un buon lavoro, raccoglierete i vostri frutti

-Scorpione arrivano notizie un po’ antipatiche, ma niente paura, si risolve nell’arco di qualche ora, forse qualcosa che avete gia’ pagato e vi viene richiesto il pagamento, si risolve velocissima e la giornata andra’ benissimo

-Sagittario la fortuna e una bella protezione vi camminano ai fianchi, sappiate sfruttatela come meglio potete e approfittate del momento buono per risolvere anche i piccoli fastidi quotidiani

-Capricorno qualcuno vi fara’ una proposta e quella sara’ la chiave per risolvere alcuni vostri problemi, si sblocca qualche settore importante per voi, non fatevi sfuggire il momento, non capita tutti i giorni

-Acquario Occhio a qualcuno che vi sta osteggiando convinto / a che voi avete di piu’ di quello che sembra che siete troppo fortunate si finge amica/o ma non lo e’, tenete gli occhi aperti che puo’ crearvi problemi, anche se scoprirete chi e’, e non farete altro che eliminarla dalla vostra vita

-Pesci alti e bassi di umore che non e’ detto che coinvolgano tutti, qualcuno che deve trovare una soluzione magari li avra’ di piu’ rispetto a chi non ne ha, in ogni caso la giornata, a parte qualche ora, comunque scorre tranquilla



Buona giornata ❤

