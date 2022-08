Astrotarocchi: 23 agosto 2022

Ariete ci sara’ un cambiamento improvviso e una situazione a cui non pensate che comunque vi ha fatto battagliare per tanto tempo dara’ un netta soddisfazione

Toro arrivano notizie che non sono esattamente come vorreste voi, ( una telefonata lunga, ma che in realta’ e’ corta ecc ) e ci sono in arrivo nuove amicizie che saranno nel tempo fedeli e sincere

Gemelli le notizie che arrivano sono di tipo lavorativo, andra’ bene per chi lavora per conto proprio, e intorno a voi girera’ comunque molto affetto, momento ottimo per voi

Cancro raggiungete un desiderio che avete per lungo tempo atteso potrebbe esserci in vista per le coppie, un matrimonio, quindi prepariamoci al meglio

Leone un accordo un patto qualcosa che stringerete con qualcuno, potrebbe riguardare lavori in casa, ma anche un comune contratto di lavoro che va a buon fine e potrebbe essere stabile

Vergine un imprevisto vi porta ad un risvolto davvero molto positivo, come dire da un male ( un imprevisto ) nasce un bene quindi e’ una buona giornata la vostra

Bilancia ci sono state molte delusioni ma qualcosa l’avete anche sbagliata voi, e’ il caso di rivedere atteggiamenti, e fate attenzione a quello che dite, potrebbe ferire senza volere qualcuno

Scorpione attenzione a non trascurare la fortuna si rischia di perdere qualcosa ma in compenso in questi giorni ci guadagna il cuore e i sentimenti ci possono essere incontri e molta passione

Sagittario attenzione a rimanere lucidi c’e’ qualcuno che vuole ingannarvi ma avete anche le chiavi per poter sbloccare questa questione e trionfare sull’avversario quindi capirete chi e’

Capricorno la vostra situazione e’ in via di miglioramento in tutti i settori importanti, lavoro amore soldi, restate sempre comunque impegnati a dare il massimo sicuramente avrete dei riconoscimenti

Acquario ci sara’ uno spostamento che presenta qualche difficolta’ ma che nonostante tutto andra’ molto bene e otterrete che un vostro desiderio si realizza, direi una buona giornata anche la vostra

Pesci ci sono dei rivali nel lavoro o nella vostra vita personale state tranquilli ne uscirete vincenti con successo e tutti gli onori del caso

Vi auguro una buona giornata

