Astrotarocchi: 22 ottobre 2022

– Ariete Oggi c’e’ una combinazione molto bella di carte c’e’ una coppia che con un gran bel sentimento fa chiarezza sulle proprie questioni, per chi e’ single e’ possibile che avra’ chiarezza con qualcuno a cui tiene molto, una bella giornata davvero

– Toro c’e’ confusione ogni volta che volete rinnovare o cominciare qualcosa di nuovo, se da questo impareremo qualcosa, la prima cosa sara’ la confusione che va eliminata e agite in modo metodico, andra’ molto meglio

– Gemelli Arrivano notizie della famiglia o di una persona a voi cara e questo muovera’ delle riflessioni su come gestire la cosa che vi viene proposta, troverete delle ottime idee

– Cancro si risolve una questione finanziaria nello specifico ( magari nei prossimi giorni ) ma puo’ anche riguardare altri settori di vitale importanza lavoro famiglia ecc comunque c’e’ una soluzione

– Leone fine di qualcosa che vi ha creato ansia e discussioni e si torna alla calma e alla serenita’ e’ solo questione di giorni, le difficolta’ hanno i giorni contati

– Vergine con una pensata geniale aprite la via a piu’ possibilita’ arrivano notizie o una persona che vi porta fortuna, si scoprono delle questioni o si chiariscono che non conoscete e si taglia via tutto quello che fin’ora vi ha agitato una buona giornata per voi

– Bilancia e’ una giornata la vostra molto tranquilla e serena con qualche piccolo colpo di fortuna o aiuti inaspettati da qualcuno

– Scorpione siete un po’ in sacrificio ma arriveranno i giusti riconoscimenti per quello che fate o avete fatto, e’ solo questione di giorni e per voi esplodera’ la primavera in pieno autunno

– Sagittario attenzione a non stipulare contratti accordi patti in questi giorni, c’e’ il rischio di rimetterci qualcosa, firmate solo se e’ un contratto di lavoro certo

– Capricorno ci sono delle questioni amministrative che vanno messe in ordine, durante la prossima settimana una faccenda si sistema, possibili contatti con ….l’amore o con qualcuno che vi sta corteggiando

– Acquario arrivano corteggiatori e complimenti veramente che scaldano e fanno bene al cuore nell’arco di una settimana dovreste avere dei riscontri

– Pesci scelte di lavoro che un po’ di ansia la mettono, vi sentite un po’ bloccati in tutto, ma farete di volta in volta la scelta giusta

Vi auguro una buona giornata

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

