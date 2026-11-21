ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 22 Novembre 2026

Ariete Domani qualcosa potrebbe finalmente sbloccarsi. Una notizia, un incontro o una conversazione ti aiuteranno a vedere con maggiore chiarezza una situazione che ti teneva in sospeso. Non avere fretta: le risposte stanno arrivando. In amore, lasciati sorprendere.

Toro È il momento di ritrovare serenità e sicurezza. Una persona potrebbe dimostrarti più attenzione del previsto, mentre una questione pratica potrebbe trovare una soluzione. Non permettere ai dubbi di rovinare una giornata che può regalarti belle soddisfazioni.

Gemelli Una comunicazione inaspettata potrebbe cambiare il tono della giornata. Potresti ricevere un messaggio, una proposta o una notizia che aspettavi da tempo. In amore, attenzione alle parole: quelle sincere possono avvicinare due cuori.

Cancro Domani il cuore avrà bisogno di risposte e certezze. Qualcuno potrebbe tornare a farsi sentire oppure mostrarti finalmente ciò che prova. Non rincorrere chi resta distante: meriti presenza, sincerità e sentimenti concreti.

Leone Una giornata interessante, con possibilità di incontri e nuove opportunità. Qualcosa che sembrava fermo potrebbe ripartire, soprattutto sul piano personale. In amore, una sorpresa potrebbe restituirti entusiasmo e farti battere nuovamente il cuore.

Vergine Le intuizioni saranno particolarmente forti. Potresti accorgerti di qualcosa che prima ti era sfuggito e comprendere meglio le intenzioni di una persona. Non ignorare ciò che senti. Una situazione sta lentamente prendendo la direzione giusta.

Bilancia Domani potrebbero arrivare chiarimenti importanti. Una persona potrebbe cercare un riavvicinamento oppure finalmente parlare apertamente. Lascia spazio al dialogo, ma non dimenticare ciò che desideri davvero. Le scelte più belle nascono quando ritrovi il tuo equilibrio

Scorpione Una giornata di trasformazione e consapevolezza. Potresti chiudere dentro di te una situazione che ti ha fatto soffrire e aprirti a qualcosa di nuovo. In amore, un gesto o una confessione potrebbero sorprenderti. Non temere di voltare pagina.

Sagittario L’energia di domani parla di movimento, novità e occasioni. Potrebbe arrivare una proposta oppure nascere un progetto interessante. Anche in amore qualcosa potrebbe risvegliarsi. Segui le opportunità, senza lasciare che la paura ti trattenga.

Capricorno Una situazione che richiede pazienza potrebbe finalmente dare segnali positivi. Domani potresti ricevere una conferma o capire che gli sforzi fatti non sono stati inutili. In amore, meno orgoglio e più disponibilità: qualcuno potrebbe aspettare un tuo gesto.