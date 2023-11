Astrotarocchi 22 Novembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete la giornata scorre senza particolari rallentamenti, forse qualcosa di burocratico / legale per chi ha pratiche in ballo, da mettere in ordine, se ce ne sono, comunque in generale la situazione e’ abbastanza tranquilla

Toro arrivano notizie di qualche amicizia che in qualche modo cerca di lusingarvi, di apparire chiara, ma qualcosa non vi convincera’ per nulla, tenetevi le cose vostre per voi. Meglio evitare

Gemelli la giornata scorre tranquilla, arrivano per voi comunicazioni fortunate e comunque ci sono belle notizie proprio in generale che arrivano come una doccia fresca d’estate

Cancro all’improvviso si falcera’ via un ostacolo, e procederete arrivano anche notizie fortunate che risolvono altro, insomma fra una ” potatura ” e una soluzione la giornata sara’ piuttosto movimentata ma molto positiva

Leone ci sono in arrivo per voi dei cambiamenti, e bisognera’ fare attenzione a non far diventare valanghe dei piccoli sassolini, andate oltre e dritti per i vostri obiettivi, sono possibili cambi di lavoro, cambi in generale anche molto forti, quindi non fatevi fermare dal sassolino

Vergine l’umore e’ ballerino, ma sapendo gia’ che potrebbe esserlo, fate di tutto per evitarlo e riuscite senza grandi difficolta’, qualcosa che fate con molta passione dara’ dei buoni risultati

Bilancia la chiave per risolvere qualcosa e’ nell’osservare da tutte le angolazioni quella situazione che non riuscite a comprendere, non fatevi confondere le idee da nulla e solo dopo capirete come risolverla. Ovviamente con successo

Scorpione c’e’ qualcosa che a qualcuno appare molto particolare di voi e se ne sente attratto, insomma un possibile corteggiatore si fara’ avanti, valutate voi se fattibile o meno

Sagittario sara’ chiaro a tutti quelli che vi sono intorno a voi che avete iniziato qualcosa di nuovo e che comunque con tutte le tempeste del mondo, avete fatto quello che dovevate, e proseguite cosi

Capricorno per le questioni di cuore che sono in sospeso state tranquilli, arrivano notizie che erano bloccate a causa di altre situazioni e ricominceranno ad essere scorrevoli, la giornata comunque e’ tranquilla

Acquario l’affettuosa amicizia con qualcuno, serve a riscaldare un po’ di gelo che ultimamente si fa vivo intorno a voi, non e’ sempre inverno, torna a splendere anche per voi il sole e torna la voglia di sorridere, tempo qualche giorno e la malinconia sara’ destinata a dissolversi

Pesci le nuvole iniziano a diradarsi e la luce e’ sempre piu’ forte del buio, e’ lenta la ripresa, ma la vostra vita e’ a un bivio, le scelte che farete sono quelle giuste, arriverete alle vostre mete e lo farete passo dopo passo, quindi continuate cosi



Buona giornata ❤



